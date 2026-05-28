배우 유승목은 '허수아비'에서 차무진을 연기했다. / 사진제공=SM C&C

유승목이 '허수아비'의 인기를 체감했다고 밝혔다.ENA 월화드라마 '허수아비' 종영을 맞아 지난 27일 서울 마포구 SM C&C 사옥에서 배우 유승목을 만났다. 유승목은 극 중 예비역 장군 출신 정치인 차무진 역을 맡았다. 차무진은 절대 권력을 가진 악인으로 강태주(박해수 분)와 차시영(이희준 분)을 끊임없이 압박하며 극의 긴장감을 끌어올렸다.유승목은 타 작품의 촬영 현장에서 '허수아비'의 인기를 느꼈다고 말했다. 그는 "다른 현장에 촬영을 하러 가면 스태프분들이 진범 정체를 계속 물어봤다"며 "바쁜 와중에도 다들 드라마를 챙겨 보고 오는구나 싶더라"고 말해 웃음을 자아냈다.한여름 촬영 현장에서 고생한 배우들과 제작진에 대해서도 이야기했다. 그는 "다른 배우들은 옥수수밭과 논두렁을 뛰어다니고 구르면서 고생을 많이 했다"며 "후반부쯤 되니 다들 새까맣게 타 있더라"고 말했다. 이어 "반면 저는 고위직 역할이다 보니 실내 촬영 위주였다. 사실 이 작품에서 제가 크게 한 건 없는 것 같다"며 겸손한 태도를 보였다.이춘재 연쇄살인사건을 모티프로 한 '허수아비'는 살인사건의 진범을 쫓던 형사가 자신이 가장 혐오하던 인물과 뜻밖의 공조에 나서며 벌어지는 범죄 수사 스릴러다. 실화를 바탕으로 한 긴장감 넘치는 전개 속에서도 단순한 범죄물에 머물지 않고, 비극을 겪은 이들의 상처와 삶을 재조명하며 웰메이드 작품으로 호평받았다.박주원 텐아시아 기자 pjw00@tenasia.co.kr