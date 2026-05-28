메기 폭탄 특집으로 꾸며지는 '금타는 금요일' 23회 / 사진제공=TV조선

메기 폭탄 특집으로 꾸며지는 '금타는 금요일' 23회 / 사진제공=TV조선

'금타는 금요일'에 여러 가수가 깜짝 출연한다.오는 29일 방송되는 TV CHOSUN '금타는 금요일' 23회는 '메기 폭탄' 특집으로 꾸며진다. 이날 방송에는 가창력은 물론 연륜과 예능감까지 겸비한 여러 가수들이 출연을 예고해 눈길을 끈다.먼저 '슈퍼 메기 싱어'가 출격한다. 올해 데뷔 50주년을 맞은 이 가수는 임영웅도 즐겨 부르는 노래의 원곡자로 잘 알려진 인물이라고. 메기 싱어는 세월이 빚어낸 깊은 감성과 무대 장악력을 보여주며 후배 가수들의 기립박수를 받는다.뿐만 아니라 '금타는 금요일' 10인의 트롯 톱스타들과 특별한 연결고리를 가진 또 다른 메기 싱어가 스튜디오를 찾는다. 쟁쟁한 라인업으로 꾸며진 '메기 폭탄' 특집에 과연 어떤 가수들이 보습을 비출지 관심이 쏠린다.'금타는 금요일'은 29일 오후 10시에 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr