배우 신현준이 행사에 참석해 포토 타임을 가졌다. / 사진=텐아시아DB

배우 신현준이 '전현무계획3'에 게스트로 함께한다. / 사진제공=MBN·채널S '전현무계획3'

배우 신현준이 남다른 건강 관리 루틴과 독특한 보양식 경험담으로 웃음을 안긴다. 특히 뱀과 자라가 들어간 보양식을 먹은 뒤 돌연 난해한 포즈를 취해 현장을 19금 분위기로 만들며 폭소케 했다.29일 밤 9시 10분 방송되는 '전현무계획3'(MBN·채널S·SK브로드밴드 공동 제작) 33회에서는 전현무, 곽튜브(곽준빈), 그리고 '먹친구' 신현준이 전라도 광주로 보양식인 오리탕을 맛보러 떠난다.보양식에 대한 기대 속 세 사람은 오리탕 맛집을 방문한다. 신현준은 사장님에게 다가가 "어머니~, 너무 먹고 싶어요. 이거 먹으려고 광주까지 왔는데 맛있게 해줘요"라며 능청스러운 멘트로 분위기를 띄운다. 식사를 앞두고 '광주 7미' 이야기를 나누던 중에도 건강 토크는 계속된다. 결국 곽튜브는 "오늘 어머님들이 좋아하시는 건강 프로그램 나온 것 같다"고 말해 웃음을 자아낸다. 이에 신현준 역시 "나도 어느 순간부터 그런 방송이 제일 재밌다"고 받아쳐 현장을 폭소케 한다.신현준의 아찔한 보양식 경험담도 공개된다. 그는 "난 희한한 걸 많이 먹었다"라더니 "중국 상하이에서 액션신 촬영하다가 뱀과 자라가 들어간 보양식을 먹은 적 있다"고 털어놓았다. 그러면서 돌연 자리에서 일어나 기묘한 포즈를 취한다. 이어 "이거 편집 잘해달라"라고 부탁해 순식간에 현장을 19금 분위기로 만든다. 난감해 한 전현무는 "이걸 어떻게 편집하라는 거냐"며 자체 검열해 웃음을 더한다.전현무, 곽튜브, 신현준의 광주 오리탕 먹방은 29일 밤 9시 10분 방송되는 '전현무계획3'에서 확인할 수 있다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr