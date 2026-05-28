‘케이팝 데몬 헌터스’ 두 감독이 오스카 국악 무대 두고 의견 충돌이 있었다고 밝혔다./사진제공=MBC에브리원

‘케이팝 데몬 헌터스’ 두 감독이 오스카 국악 무대 두고 의견 충돌이 있었다고 밝혔다./사진제공=MBC에브리원

넷플릭스 ‘케이팝 데몬 헌터스’ 두 감독이 오스카 국악 무대 두고 의견 충돌이 있었다고 밝혔다.28일 오후 8시 30분 방송되는 MBC에브리원 예능 ‘어서와 한국은 처음이지?’에서는 ‘케이팝 데몬 헌터스’ 제작진의 첫 단체 회식 현장이 담긴다.이날 현장에는 매기 강 감독과 크리스 아펠한스 감독을 비롯해 이재, 프로듀서 IDO, 넥웨이브, 김조한 등 ‘케데헌 신드롬’을 만든 핵심 인물들이 총출동한다.‘케이팝 데몬 헌터스’ 제작진이 모두 함께 회식 자리를 가진 것은 이번이 처음으로 알려졌다. 매기 강 감독 역시 이날은 편안한 사복 차림으로 등장한다. 회식 장소를 본 브라이언은 “나 저기 안다”며 과거 자신이 ‘케이팝 데몬 헌터스’ 오디션을 봤던 장소라고 밝힌다.오스카 시상식 비하인드도 최초 공개된다. 당시 큰 화제를 모았던 국악 퍼포먼스를 두고 매기 강 감독과 크리스 아펠한스 감독 사이 치열한 의견 충돌이 있었다는 것. 현장에는 정적이 흐를 정도의 긴장감이 감돌았다고 해 궁금증을 자아낸다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr