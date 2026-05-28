'오싹한 연애'가 박은빈의 미스터리한 분위기를 담은 천여리 티저 영상을 공개했다./사진=tvN 방송 화면 캡처

'오싹한 연애'가 박은빈의 미스터리한 분위기를 담은 천여리 티저 영상을 공개했다./사진=tvN 방송 화면 캡처

tvN 새 주말드라마 '오싹한 연애'가 박은빈의 미스터리한 분위기를 담은 천여리 티저 영상을 공개했다. 이와 함께 화려한 스타일링과 이전과는 다른 분위기로 변신한 박은빈의 새로운 모습에도 관심이 쏠리고 있다.7월 18일 첫 방송 되는 '오싹한 연애'는 귀신을 보는 재벌 상속녀 천여리와 귀신을 가장 무서워하는 검사 윤기준의 오컬트 로맨스를 그린 작품이다. 이번 티저 영상에는 재벌 천여리(박은빈 분)에게 닥친 기묘한 운명이 담겼다.영상은 굳게 닫힌 문을 여는 천여리의 모습으로 시작된다. 복도를 걸어가는 천여리의 주변으로 저택 창문 너머 정체를 알 수 없는 손그림자들이 모습을 내비치고, 음산한 분위기 속에서도 천여리는 흔들림 없이 앞으로 향한다.사무실 문 앞에는 수많은 그림자가 달라붙고, 정체불명의 중얼거림과 문을 두드리는 소리가 점점 커지며 긴장감을 높인다. 금방이라도 문이 열릴 듯한 분위기 속에서 천여리는 책상 위 장갑을 착용하고, 동시에 어두웠던 공간에 강렬한 빛이 비치며 그림자들이 순식간에 사라진다. 원치 않는 존재들로부터 벗어난 천여리가 미소를 짓는 장면도 담겼다. 대체 천여리를 따라다니는 그림자의 정체가 무엇인지 궁금증을 자아낸다.특히 "내 손을 잡으면 이제 당신도 보게 될 거예요. 내 눈에만 보이는 이 오싹한 운명"이라는 천여리의 내레이션이 의미심장한 분위기를 더한다. 앞서 공개된 영상에서는 천여리가 무언가를 만질 때마다 생기가 사라지고 차갑게 얼어붙는 모습이 암시된 바 있어, 그의 손에 숨겨진 비밀에도 관심이 쏠린다.제작진은 이번 티저를 통해 천여리를 찾아오는 수상한 존재들의 등장을 예고하며 작품 특유의 오컬트 분위기를 강조했다. 천여리의 손을 잡아야만 그 존재들을 볼 수 있다는 설정 역시 호기심을 더하고 있다.'오싹한 연애'는 7월 18일 오후 9시 10분 첫 방송 된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr