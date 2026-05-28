가수 서인영이 개과천선하기 위해 노력하는 모습을 보여줬다. / 사진='개과천선' 영상 캡처

가수 서인영이 개과천선하기 위해 노력하는 모습을 보여줬다. / 사진='개과천선' 영상 캡처

가수 서인영이 가방에 대한 욕심을 내려놓으며 개과천선한 모습을 보여줬다.27일 유튜브 채널 '개과천선 서인영'에는 '서인영 팬티도 같이 입는 찐베프 '모모' 최초공개 (+이태원 아지트, 폭로전)'라는 제목의 영상이 공개됐다.서인영은 유튜브 팬페스트를 마친 후, 절친들과 한 편집숍에 모였다. 대화 도중 서인영은 불규칙한 도트 무늬가 들어간 검정색 가방을 발견하곤 "너무 귀엽다"며 관심을 나타냈다. 한정판이라는 말에 "한정판이냐. 이 백 예쁘다"며 더 혹했다. 서인영은 가방을 직접 들어보기도 했다. 그는 "예전 같으면 내가 사버렸다"고 말했다. 가방을 꾸미려고 걸어둔 인형도 마음에 들어했다. 서인영은 "이 인형까지 왜 이렇게 귀엽냐. 이 인형은 뭐냐"라며 "이 가방 귀엽다"라고 말했다.서인영은 "아, 어떡하냐. 속세가 올라온다"며 머리를 부여잡아 웃음을 자아냈다. 절친 모모는 옆에서 "내려라 내려라 내려라 내려라 내려라"고 말해 폭소케 했다.가방은 1500만 원에서 2500만 원 사이에 거래된다고. 서인영은 "바이 바이"라더니 바로 가방을 내려놨다. 그러면서 "나 가방 안 산다. 개과천선해야 한다 더 해야 한다"며 마음을 다졌다. 모모도 "지금 많이 개과천선됐다"라고 인정했다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr