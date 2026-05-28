배우 유승목은 '허수아비'에서 차무진을 연기했다. / 사진제공=KT스튜디오지니

배우 유승목이 박해수와 이희준의 연기에 대해 거듭 칭찬했다.ENA 월화드라마 '허수아비' 종영을 맞아 지난 27일 서울 마포구 SM C&C 사옥에서 배우 유승목을 만났다. 유승목은 극 중 예비역 장군 출신 정치인 차무진 역을 맡았다. 차무진은 절대 권력을 가진 악인으로, 강태주(박해수 분)와 차시영(이희준 분)을 끊임없이 압박하며 극의 긴장감을 끌어올렸다.유승목은 최종회 방영 직전 박해수, 이희준과 나눈 문자를 공개했다. 그는 "드라마 본 방송을 기다리던 중에 두 사람에게 문자를 보냈다"며 "'드라마 진짜 잘 만든 것 같다. 그런데 너희 둘은 연기를 왜 이렇게 잘하냐' 이런 식으로 감탄하는 내용을 보냈다"고 말했다.이어 그는 자신의 핸드폰을 꺼내 들어 두 사람이 보내온 답장을 직접 읽어줬다. 박해수는 "한 작품에서 연기할 수 있어서 너무 기뻤습니다. 늦었지만 백상 수상 소감도 벅찼습니다"고 답했고, 이희준은 "함께해 주신 덕분입니다. 형님에게 따귀를 맞는 장면은 편집돼서 아쉽습니다"고 농담 섞인 답장을 보냈다고 전했다. 그러면서 미처 연락하지 못한 곽선영, 정문성, 서지혜 등 다른 배우들을 향한 칭찬도 아끼지 않았다.이춘재 연쇄살인사건을 모티프로 한 '허수아비'는 살인사건의 진범을 쫓던 형사가 자신이 가장 혐오하던 인물과 뜻밖의 공조에 나서며 벌어지는 범죄 수사 스릴러다. 실화를 바탕으로 한 긴장감 넘치는 전개 속에서도 단순한 범죄물에 머물지 않고, 비극을 겪은 이들의 상처와 삶을 재조명하며 웰메이드 작품으로 호평받았다.박주원 텐아시아 기자 pjw00@tenasia.co.kr