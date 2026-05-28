방탄소년단 정국/ 사진=텐아시아 DB

그룹 방탄소년단 멤버 정국의 인스타그램 계정이 차단 조치됐다.지난 27일 정국은 자신의 틱톡 계정을 통해 의문 부호인 "?"와 함께 스크린샷 이미지 한 장을 올렸다.공개된 사진에는 "JK님, 회원님의 계정이 차단되었습니다"라는 안내 문구가 담겼다. 해당 메시지에는 "180일 이내에 재고를 요청하지 않으면 계정이 영구 비활성화됩니다"라는 경고와 함께 차단 시점이 '2026년 5월 27일'로 기재되어 있다.인스타그램 측은 이번 차단과 관련해 "회원님의 계정 또는 계정에서 발생한 활동이 상표권에 관한 정책을 포함하여 지식재산권에 관한 이용 약관을 준수하지 않습니다"라고 밝혔다.정국은 앞서 2023년 2월 당시 5240만 팔로워를 기록하던 기존 인스타그램 계정을 탈퇴했다. 이후 지난해 7월 새 계정을 개설해 활동을 이어왔고 이 계정은 최근까지 2161만 명 이상의 팔로워를 보유하고 있었다.한편 정국이 소속된 방탄소년단은 지난 25일(현지시간) 미국 라스베이거스 MGM 그랜드 가든 아레나에서 열린 '2026 아메리칸 뮤직 어워드'(AMA)에서 대상에 해당하는 'Artist of the Year'(올해의 아티스트)를 수상했다. 이들은 'Song of the Summer'(송 오브 더 서머)와 'Best Male K-Pop Artist'(최고 남자 K팝 아티스트) 부문까지 석권하며 총 3관왕에 올랐다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr