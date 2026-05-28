효린 / 사진=텐아시아 DB

그룹 씨스타 출신 가수 효린이 응급 상황으로 병원에 이송됐다.효린 소속사 ReH 엔터테인먼트는 27일 공식 SNS에 효린의 건강 상태와 관련된 공지를 올리며 일정 불참 소식을 알렸다.ReH는 "효린은 현재 갑작스러운 응급 상황으로 인해 병원으로 이송됐으며, 현재 의료진의 소견에 따라 입원 치료와 안정을 최우선으로 해야 하는 상황"이라고 밝혔다.효린은 오는 30일 타이베이에서 개최되는 '푸방 가디언즈 G! POP Music Festival'에 출연할 예정이었다. 소속사는 "아티스트의 건강 상태와 안전을 종합적으로 고려한 끝에 이번 행사에 참석하지 못하게 됐다"고 덧붙였다.더불어 "아티스트 역시 이번 무대를 통해 팬 여러분과 만나기를 누구보다 고대했기에 안타까워하고 있으며, 하루빨리 건강을 회복할 수 있도록 치료에 전념할 예정"이라며 "당사는 아티스트의 건강 회복을 최우선으로 지원하겠으며, 다시 건강한 모습으로 팬 여러분을 찾아뵐 수 있도록 최선을 다하겠다"고 전했다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr