허정도가 '허수아비'에서 차준영 역으로 분했다. / 사진제공=KT스튜디오지니

허정도가 '허수아비' 종영 소감을 전했다. / 사진제공=KT스튜디오지니

'허수아비'에서 묵직한 카리스마와 밀도 높은 연기력을 보여준 배우 허정도가 종영 소감을 전했다.ENA 드라마 '허수아비'는 연쇄살인 사건의 진범을 수사하던 형사가 자신이 혐오하던 놈과 뜻밖의 공조 관계를 맺으면서 펼쳐지는 범죄 수사물이다. 촘촘하고 짜임새 있는 전개로 방송 내내 큰 화제를 모으며 지난 26일 막을 내렸다. 허정도는 극 중 차시영(이희준 분)의 배다른 형이자 고위직 경찰 간부인 차준영 역을 맡았다.극 중 최연소 경무관 출신으로 강성경찰서장에 부임한 차준영은 등장과 동시에 극의 긴장감을 끌어올렸다. 냉철한 판단력과 강한 통제력으로 빠르게 조직을 장악한 것은 물론 연쇄살인 사건으로 흔들리는 민심을 수습하는 과정에서 포스를 발산했다.허정도는 종영 소감을 통해 작품을 향한 깊은 애정을 보여줬다. 그는 "대본부터 흡입력이 어마어마했다. 시청자와 똑같이 다음 이야기를 궁금해하며 대본을 봤다"며 작품과의 첫 만남을 회상했다.이어 "연기는 긴장과 부담이 함께 하기 마련인데 '허수아비' 현장은 감독님이 친절하셔서 편안하게 호흡할 수 있었다"라고 말했다. 그러면서 "감독님과 함께 장면을 만들어가는 재미가 쏠쏠했다. 스태프와 배우들 모두 실력 좋고 다정해 촬영이 끝나면 다음 촬영이 기다려질 정도였다"라고 비하인드를 전했다.호흡을 맞춘 동료들에 대한 감사도 잊지 않았다. 허정도는 "주로 박해수, 이희준, 유승목 배우와 촬영했는데 현장에서 연기를 주고받는 내내 감탄과 배움의 연속이었다"며 "'허수아비'를 아껴주시고 저를 반겨주신 모든 분께 고마움을 전한다"고 인사를 남겼다.허정도는 이번 작품에서 날카로운 대립각을 세운 인물들 사이에서도 화면을 장악하는 단단한 연기 내공을 보여줬다. 특히 캐릭터 완성도를 높이기 위해 직접 디테일한 아이디어를 제안하고 유연하게 현장을 이끄는 등 작품을 향한 남다른 열정을 쏟아부었다. '허수아비'를 통해 다시 한번 연기력을 증명한 그가 어떤 행보로 대중을 찾아올지 주목된다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr