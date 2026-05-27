마동석, 김재영이 출연하는 '범죄도시5'가 촬영에 돌입했다. / 사진제공=에이비오엔터테인먼트

'범죄도시5'가 크랭크인했다. / 사진제공=에이비오엔터테인먼트

액션 영화 '범죄도시'(감독 허명행)가 다섯 번째 이야기로 돌아온다. 마동석이 상대하는 시즌5의 빌런은 김재영이다. 이외에도 서현우, 이학주, 백현진, 김민호 등이 합류한 '범죄도시5'는 지난 24일 크랭크인하며 본격적인 촬영에 돌입했다.'범죄도시5'는 괴물형사 마석도(마동석 분)가 8년 만에 모습을 드러낸 최악의 범죄자 이강태(김재영 분)와 맞서 펼치는 범죄 소탕 작전을 그린 영화다.시리즈의 중심인 배우 마동석은 이번에도 괴물형사 마석도 역으로 돌아온다. 각본과 제작에도 참여한 그는 시리즈 전체를 이끄는 핵심 역할을 맡았다. 광수대 팀장으로 승진한 마석도는 변함없는 집념으로 더욱 거대해진 범죄에 맞서며 극한의 대결을 펼칠 예정이다.5세대 빌런 이강태 역에는 배우 김재영이 캐스팅됐다. 드라마 '아이돌아이', '지옥에서 온 판사' 등에서 강렬한 연기를 선보인 김재영은 수단과 방법을 가리지 않는 냉혹한 인물 이강태로 새로운 변신을 예고한다.새롭게 합류한 배우진도 눈길을 끈다. 서현우는 광수대 1팀 형사 고영민 역을 맡아 마석도의 든든한 조력자로 활약한다. 이학주는 이강태의 범죄를 돕는 한상구 역으로 긴장감을 더한다.연기와 음악, 예능, 미술 등 다방면에서 활동 중인 백현진은 광수대 대장 김민철 역으로 합류했다. 드라마 '신병' 시리즈와 영화 '육사오' 등에서 코믹한 매력을 보여준 김민호는 불닭 역으로 출연해 극에 활력을 불어넣는다.연출은 시리즈의 무술감독이자 '범죄도시4'를 연출했던 허명행 감독이 다시 메가폰을 잡았다. 특유의 거칠고 강렬한 액션 스타일로 시리즈의 정체성을 이어갈 예정이다.'범죄도시' 시리즈는 한국 영화 시리즈 최초 트리플 천만, 누적 관객 수 4000만 명 돌파라는 기록을 세우며 대표 프랜차이즈로 자리매김했다. '범죄도시5'는 시리즈 특유의 통쾌한 액션과 한층 진화한 스토리로 관객들을 찾을 전망이다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr