박은영이 쌍둥이 언니와 닮아서 생긴 일화를 공개했다. / 사진='밥은영' 유튜브 캡쳐

박은영의 쌍둥이 언니가 박은영으로 오해 받은 사실을 털어놨다. / 사진='밥은영' 유튜브 채널 캡쳐

중식 셰프 박은영이 쌍둥이 언니와 닮아서 생긴 해프닝을 언급했다.지난 26일 유튜브 채널 '밥은영'에는 박은영이 결혼 전 쌍둥이 언니와 함께 캠핑장을 찾은 에피소드가 공개됐다. 두 사람은 애니메이션 '검정고무신'의 기철, 기영 형제 콘셉트로 변신해 요리하면서 이야기를 나눴다.박은영은 최근 쌍둥이 자매라서 생긴 일화를 공개했다. 그는 "언니가 미용실에 갔는데 거기 사장님이 케어를 잘 해주셨다"고 말했다. 박은영의 언니는 맞장구치며 "안마 의자 같은 데 눕혀서 머리를 감겨 주더라. 내가 졸고 있으니까 피곤한 것 같다면서 다른 손님보다 더 오래 누워있게 해주셨다"고 밝혔다.이후 박은영은 언니의 추천으로 그 미용실에 갔다. 그는 "내가 가니까 사장님이 '어 또 오셨네요?' 이러셨다. 그래서 저번에 온 건 내가 아니고 언니라고 했더니 뒤돌아서 싫은 티를 내더라"고 털어놨다. 사장님은 처음부터 박은영이 온 것으로 알고 더 친절하게 응대했던 것. 박은영의 언니는 "나한테 정확하게 물어보지 않으면 사실 말은 잘 안 한다"고 말했다. 박은영은 "너도 내 행세하면서 많이 챙겨 먹는 거네"라고 말해 웃음을 자아냈다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr