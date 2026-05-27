김성수가 '신랑수업2'에서 박소윤의 집에 첫 입성했다. / 사진제공=채널A

김성수와 박소윤이 '신랑수업2'에서 홈 데이트를 한다. / 사진제공=채널A

김성수가 '신랑수업2'에서 소개팅으로 만난 박소윤의 집에 처음 입성한다.28일 밤 방송되는 채널A 예능 '신랑수업2'에서는 김성수와 박소윤이 경기도 광주에 위치한 박소윤의 집에서 데이트를 즐기는 하루가 공개된다.김성수는 "소윤이의 집을 방문하는 건 이번이 처음은 아니다. 데이트 후 집에 데려다주거나, 소윤이가 아플 때 음식을 챙겨주면서 서너 번 정도 방문했다. 하지만 집 앞에서 돌아갔다"라고 말하며 정식 초대에 들뜬 모습을 보인다. 이를 지켜본 이승철은 "그 정도로 안 들어가면 여자 입장에서도 섭섭하지 않을까?"라고 묻는다. 그러자 스튜디오에서는 김성수의 행동을 두고 토론이 벌어져 웃음을 안긴다.뜨거운 열기 속 김성수는 박소윤의 집 문턱을 넘는다. 그는 넓고 깔끔한 박소윤의 집안 풍경에 광대폭발 미소를 짓는다. 그러더니 "집에 있는 가전이 다 네 거야? 아니면 빌트인이야?"라는 현실 질문을 던지면서 "이 정도면 훌륭해, 이제 남자만 데려오면 되겠어"라고 흡족해한다. 한껏 기분이 업된 김성수는 급기야 "집에 무엇이 필요한지 파악해야겠다"며 냉장고와 수납장까지 열어본다. 난데없는 수색전에 송해나는 "첫 방문에 저렇게까지 한다고? 난 싫을 것 같다. 차라리 물건을 훔치는 게 낫다"며 황당해한다.박소윤은 결국 정식으로 집 구경을 시켜주고 김성수는 침실에 들어선다. 그는 침대를 보자 자연스레 눕더니 비장의 선물을 박소윤에게 건넨다. 이후 그는 "난 오늘 여기서 편하게 잘 수 있을 것 같아"라며 1박을 꿈꾸는 속내를 가감 없이 표현한다.'신랑수업2'는 매주 목요일 밤 10시에 방송된다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr