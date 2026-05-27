'허수아비' 이지현 작가 / 사진제공=스튜디오 안자일렌

'허수아비' 이지현 작가 / 사진제공=스튜디오 안자일렌

'허수아비'를 집필한 이지현 작가가 극 중 강태주, 서지원의 로맨스 발전 가능성에 대해 언급했다.27일 서울 삼청동의 한 카페에서 ENA 월화드라마 '허수아비' 박준우 감독, 이지현 작가를 만났다.'허수아비'는 연쇄살인사건의 진범을 수사하던 형사 강태주(박해수 분)가 자신이 혐오하던 인물 차시영(이희준 분)과 뜻밖의 공조 관계를 맺으면서 벌어지는 범죄 수사 스릴러다. 1986년 9월 15일부터 1991년 4월 3일까지 경기도 화성군 일대에서 벌어진 이춘재 연쇄살인사건을 소재로 한다.극 중 강태주(박해수 분)와 서지원(곽선영 분)의 로맨스 발전 가능성이 있었는지 묻자 이지현 작가는 "열린 결말로 해석해달라"며 웃었다. 이 작가는 "원래는 지원이가 결혼을 해서 가정을 꾸리는 설정이었다. 연쇄살인사건이라는 비극을 겪은 만큼 지원이라는 인물은 평범하게 결혼도 하고 아이도 낳으며 행복하게 살았으면 좋겠다고 생각했다. 그런데 감독님과 배우들을 비롯해 주변에서 모두 '지원이는 결혼하면 안 된다'고 해서 급하게 수정했다"고 말했다.이어 이 작가는 "만약 지원이가 다른 사람과 결혼하게 되면 노년의 태주가 너무 쓸쓸해 보인다는 의견이 많았다"라며 "그래서 지금은 태주와 지원이의 관계를 그냥 열린 결말로 바라봐 주셨으면 한다. 만약 연쇄살인이 없었다면 두 사람 모두 일만 하다가 인생의 마지막쯤에 결혼했을 수도 있지 않았을까 싶다"고 설명했다.마지막 회에 등장한 태주의 꿈속 회상 장면에 담긴 의미도 설명했다. 이 작가는 "이 드라마를 쓰면서 가장 많이 했던 생각이 '만약 그 사건이 없었다면 어땠을까'였다"라며 "당시 화성에서는 연쇄살인으로 인해 너무 많은 사람들이 고통을 받았다. 그 일이 없었다면 사람들의 일상이 온전하게 지켜졌을거라고 생각했다. 그래서 그 마음을 꼭 12부에 담고 싶었다"고 털어놨다.그러면서 "어떤 형태로든 평화로운 마을 사람들과 행복한 피해자들이 한자리에 모여 웃을 수 있는 하루를 그리고 싶었다. 현실에서는 이뤄질 수 없었던 평범한 일상을 꿈속에서라도 보여주고 싶었다"고 덧붙였다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr