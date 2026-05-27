신보람, 지상렬 / 사진 = 신보람 SNS

신보람 / 사진 = 신보람 SNS

방송인 지상렬의 연인 쇼호스트 신보람이 교통사고 소식을 전했다.26일 신보람은 자신의 SNS에 "택시 탑승 중이었음. 차 사고"라는 글과 함께 사진 한 장을 게재했다. 공개된 사진에는 그가 타고 있었던 것으로 보이는 흰색 차량의 측면이 충돌로 인해 일그러진 모습이 담겼다. 이어 그는 병원 침대에 누워 적외선 물리치료를 받는 모습을 공개해 우려를 안겼다.앞서 지상렬은 지난해 KBS 2TV '살림하는 남자들 시즌2'에 출연해 신보람과의 공개 열애를 알린 바 있다. 당시 그는 신보람과 진지한 만남을 갖고 있다며 "사이좋게 따숩게 잘 만나고 있다. '우리 사귀어요'라는 말하는 게 어색해서 그렇지 숨길 생각은 없다"고 솔직하게 털어놨다.한편, 두 사람은 코미디언 염경환을 통해 인연을 맺었으며 16세의 나이차를 극복하고 현재까지 만남을 이어오고 있다.이수민 텐아시아 기자 danbilee19@tenasia.co.kr