미용사가 된 이지현이 손님으로 온 전원주를 반겼다. / 사진='전원주인공' 영상 캡처

미용사가 된 이지현이 손님으로 온 전원주를 반겼다. / 사진='전원주인공' 영상 캡처

배우 전원주가 쥬얼리 출신 이지현이 원장으로 있는 미용실을 찾아 유쾌한 입담을 주고받았다. 미용사로 새 출발한 이지현은 전원주의 건강 회복을 기뻐하며 반갑게 맞았다. 또한 뛰어난 재테크 실력으로 재력을 쌓은 전원주에게 애교를 부리며 재테크 비결을 알려달라고 부탁했다.26일 유튜브 채널 '전원주_전원주인공'에는 '원조 걸그룹 쥬얼리 이지현 원장 실력 공개!'라는 영상이 공개됐다.전원주 며느리는 시어머니를 데리고 미용실과 네일숍을 찾았다. 전원주와 며느리가 방문한 미용실은 이지현이 원장으로 있는 곳이었다.이지현은 전원주를 반갑게 맞으며 "(고관절 수술) 기사 보고 많이 걱정했다. 건강하게 일어나 주셔서 감사하다"고 인사했다. 전원주가 이지현을 단번에 알아보지 못하고 긴가민가하자, 며느리는 "누군지 아시잖나. 유명한 가수 쥬얼리"라고 설명했다. 이지현은 "저 기억 못하시면 서운하다. 우리 작년에 파주 세트장에서 만나지 않았나"라고 말했다.이지현은 "저 여기 원장 됐다. 미용 자격증 국가고시 따고 헤어 디자이너 코스 밟았다. 저 여기 마케팅 원장이다"라고 이야기했다. 전원주는 이지현을 살짝 밀치며 "저쪽으로 가라. 미모가 너무 비교된다"고 장난쳤다.이지현은 "건강하게 회복해주셔서 감사하다"고 말했다. 전원주도 "고맙다"고 화답했다. 그러면서도 "이쁘니까 붙지 마라. 이쁜 사람은 저쪽으로 가라. 비교가 돼서 싫다"며 손을 휘저어 웃음을 자아냈다.이지현은 "예쁜 게 뭐가 중요하다. 선생님은 가지신 게 더 많잖나"며 웃었다. 그러면서 "금테크가 어마어마하시다고 들었다"며 애교를 부렸다. 전원주가 고개를 끄덕이자 이지현은 "저 오늘 재테크 좀 알려주고 가셔라"고 부탁해 웃음을 안겼다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr