이효리 부친상이 언급됐다./사진제공=쿠팡플레이

신동엽이 이효리 부친상을 언급했다./사진제공='짠한형'

신동엽이 이효리 부친상을 언급했다.지난 25일 유튜브 채널 '짠한형 신동엽'에는 '채정안 김동욱 EP.146 동엽신 털러 온 커프 구여친과 하림이'라는 제목의 영상이 게재됐다.이날 신동엽은 "얼마 전 효리 아버님 돌아가셨을 때, 효리가 아무에게도 알리지 않았다. 나도 직접 연락 받은 건 아니지만, 일을 마치고 늦게 갔다"고 밝혔다. 장례식장에는 이미 이호철과 그의 와이프가 와 있었다고 덧붙였다. 이효리는 '짠한형'의 1회 게스트이기도 하다. 이호철의 결혼식에서 축가를 부르기도 했다.앞서 이효리는 지난 4월 12일 부친상을 당했다. 이효리는 남편 이상순과 함께 상주로서 빈소를 지켰다. 장례식장에는 핑클 멤버 옥주현, 이진, 성유리 등 찾은 것으로 알려졌다.이효리는 2022년 방송된 tvN '캐나다 체크인'에서는 아버지가 투병 중이라고 밝힌 바 있다. 그는 "엄마한테 연락을 자주 해야 하는데 잘 안 하게 된다, 힘든 얘기만 하니까"라고 말했다. 이어 "(투병 중인) 아버지가 나는 안 잊었어"라며 "엄마가 아픈 아빠를 끝까지 간병하는 게 대단해보이기도 하고 그래"라며 눈물을 흘리기도 했다.2008년 발매한 ‘잇츠 효리시’(It‘s Hyorish)에서는 이발소를 운영하던 아버지의 이야기를 담은 ’이발소 집 딸‘을 수록곡으로 공개한 바 있다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr