이효리 부친상이 언급됐다./사진제공=쿠팡플레이
이효리 부친상이 언급됐다./사진제공=쿠팡플레이
신동엽이 이효리 부친상을 언급했다.

지난 25일 유튜브 채널 '짠한형 신동엽'에는 '채정안 김동욱 EP.146 동엽신 털러 온 커프 구여친과 하림이'라는 제목의 영상이 게재됐다.

이날 신동엽은 "얼마 전 효리 아버님 돌아가셨을 때, 효리가 아무에게도 알리지 않았다. 나도 직접 연락 받은 건 아니지만, 일을 마치고 늦게 갔다"고 밝혔다. 장례식장에는 이미 이호철과 그의 와이프가 와 있었다고 덧붙였다. 이효리는 '짠한형'의 1회 게스트이기도 하다. 이호철의 결혼식에서 축가를 부르기도 했다.
신동엽이 이효리 부친상을 언급했다./사진제공='짠한형'
신동엽이 이효리 부친상을 언급했다./사진제공='짠한형'
앞서 이효리는 지난 4월 12일 부친상을 당했다. 이효리는 남편 이상순과 함께 상주로서 빈소를 지켰다. 장례식장에는 핑클 멤버 옥주현, 이진, 성유리 등 찾은 것으로 알려졌다.

이효리는 2022년 방송된 tvN '캐나다 체크인'에서는 아버지가 투병 중이라고 밝힌 바 있다. 그는 "엄마한테 연락을 자주 해야 하는데 잘 안 하게 된다, 힘든 얘기만 하니까"라고 말했다. 이어 "(투병 중인) 아버지가 나는 안 잊었어"라며 "엄마가 아픈 아빠를 끝까지 간병하는 게 대단해보이기도 하고 그래"라며 눈물을 흘리기도 했다.

2008년 발매한 ‘잇츠 효리시’(It‘s Hyorish)에서는 이발소를 운영하던 아버지의 이야기를 담은 ’이발소 집 딸‘을 수록곡으로 공개한 바 있다.

태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr

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