영화 '군체' 포스터 / 사진제공=㈜쇼박스

27일 기준 누적 관객수 216만명을 기록 중인 연상호 감독의 신작 영화 '군체'가 흥행 중이다.124개국 선판매를 기록하며 글로벌 화제성을 입증한 영화 '군체'가 국내를 넘어 전 세계 극장가에서 흥행 돌풍을 일으키고 있다. '군체'는 정체불명의 감염사태로 봉쇄된 건물 안, 고립된 생존자들이 예측할 수 없는 형태로 진화하는 감염자들에 맞서는 영화다.특히 '군체'는 지난 5월 22일 말레이시아에서 개봉해 25일 기준 MYR 7,000,000의 흥행 수익을 기록하고 있다. 무엇보다 개봉 3일째인 5월 24일 MYR 5,750,000를 돌파, 2024년 '파묘'의 최종 흥행 성적인 MYR 5,500,000을 뛰어넘었다. 뿐만 아니라 연상호 감독은 말레이시아 역대 한국 영화 흥행 TOP3를 모두 자신의 이름으로 채우고 있다. 현재 말레이시아의 한국 영화 흥행 1위와 2위는 '군체'와 함께 연상호 감독의 좀비 유니버스를 이루고 있는 '부산행'(MYR 21,500,000)과 '반도'(MYR 10,500,000)다.또한 제79회 칸영화제 미드나잇 스크리닝 부문에 공식 초청된 '군체'는 오는 6월 열리는 시드니영화제와 판타스틱 자그레브영화제에 초청된 데 이어, 7월 개최되는 뉴욕아시안영화제 개막작으로 선정됐다. 여기에 판타지아 국제영화제 초청까지 이어지며 작품성과 화제성을 다시 한번 입증했다.영화 '군체'는 전국 극장에서 상영 중이다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr