SBS '스님과 손님' / 사진 제공 - 방송 화면 캡처

SBS '스님과 손님' / 사진 제공 - 방송 화면 캡처

JTBC 드라마 '미혼남녀의 효율적 만남'에서 한지민의 연하남으로 출연한 배우 이기택이 '스님과 손님'에 출연 중이다.지난 26일 방송된 SBS 예능 프로그램 '법륜로드 : 스님과 손님'(이하 '스님과 손님') 2회에서 이기택이 출연했다.이날 방송에서 이기택은 한 장 남은 기차표를 선뜻 양보한 그는 버스로 10시간에 달하는 고된 이동을 감수하며 불교의 성지 '보드가야'로 향했다. 긴 여정 속 무료함을 달래기 위해 '아이 엠 그라운드' 게임을 제안한 이기택은 연이어 틀려 결국 눈물까지 보이는 혹독한 예능 신고식을 치루기도 했다.이어 보드가야에서 이기택은 검문소를 통과해 마하보디 사원에 들어서 속세의 신발을 벗고 맨발로 성지를 거닐었다. 인생의 고락에 대해 설명하던 법륜스님의 물음에 "이해하지 못했다"라고 솔직히 답하면서도, 귀 기울여 경청하고 깨달음을 향해 한 걸음씩 나아가는 모습을 보였다.이에 '스님과 손님' 2회 시청률이 분당 최고 3.9%를 기록했다. 특히, 2049 시청률은 화요일 방송된 예능 전체 1위(닐슨코리아, 유료가구 기준)를 기록했다. 첫 방송 직후에는 넷플릭스 '오늘 대한민국의 TOP 10 시리즈' 종합 7위, 예능 부문 2위로 진입했고, 종합 4위, 예능 1위까지 올랐다.한편, '법륜로드 : 스님과 손님'은 매주 화요일 오후 9시 SBS에서 방송된다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr