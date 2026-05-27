故 최정우 / 사진=텐아시아 DB

배우 최정우가 세상을 떠난 지 1년이 흘렀다. 생전 우울증과 공황장애를 앓고 있었던 사실이 알려졌던 만큼, 여전히 안타까움을 전하는 추모 목소리도 이어지고 있다.지난해 5월 27일, 소속사 블레스이엔티 측은 "최정우 배우가 세상을 떠났다"며 비보를 전했다. 향년 68세였다. 정확한 사인은 공개되지 않았으나, 고인은 평소 우울감과 공황장애 등으로 힘든 시간을 보내온 것으로 알려졌다.1957년생인 최정우는 1975년 연극 '어느 배우의 생애'로 데뷔한 뒤 연극과 드라마, 영화를 넘나들며 오랜 시간 활동을 이어왔다. 특히 영화 친절한 금자씨, 추격자, 고지전과 드라마 뿌리 깊은 나무, 주군의 태양, 옥씨부인전 등에서 묵직한 존재감을 보여주며 '믿고 보는 조연 배우'로 자리 잡았다.생전 방송 활동도 활발했다. '동치미'와 '아침마당' 등에 출연해 자신의 인생사를 솔직하게 털어놓기도 했다. 사업 실패 후 실어증을 겪었던 과거와, 연극이 다시 삶을 붙잡아줬다는 고백은 많은 시청자들에게 깊은 인상을 남겼다. 1년이 지난 지금도 최정우가 남긴 연기와 존재감은 여전히 대중의 기억 속에 남아 있다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr