KBS 2TV ‘심우면 연리리’ 10회에서는 연리리 마을을 살리기 위한 성태훈(박성웅 분)과 임주형(이서환 분)의 필사적인 사투가 그려진다. / 사진 제공: KBS 2TV 미니시리즈

KBS 2TV ‘심우면 연리리’ 10회에서는 연리리 마을을 살리기 위한 성태훈(박성웅 분)과 임주형(이서환 분)의 필사적인 사투가 그려진다. / 사진 제공: KBS 2TV 미니시리즈

박성웅이 이수경의 빚 독촉장을 발견한다.28일 밤 9시 50분 방송되는 KBS 2TV 미니시리즈 '심우면 연리리'(연출 최연수 / 극본 송정림, 왕혜지 / 제작 심스토리) 10회에서는 연리리 마을을 살리기 위한 성태훈(박성웅 분)과 임주형(이서환 분)의 필사적인 사투가 펼쳐진다.지난 방송에서 성태훈은 연리리 마을을 덮친 정체불명의 균사체 원인을 밝히기 위해 이장 임주형과 힘을 합쳐 토양 검사를 의뢰했다. 성태훈이 위기에 빠진 연리리를 구하기 위해 안간힘을 쓰던 시각, 조미려(이수경 분)는 돈을 갚으라는 법원 등기를 받았다.27일 공개된 스틸컷에는 성태훈이 조미려에게 도착한 빚 독촉장을 들고 얼어붙은 모습을 하고 있다. 알쏭달쏭한 그의 표정이 의미심장한 가운데, 꿋꿋하게 버텨오던 성태훈에게 드리운 조미려의 비밀이 밝혀진다.성태훈과 임주형은 앞서 의뢰했던 토양 분석 결과지를 확인하고 움직이기 시작한다. 마을 주민들의 생존이 걸린 위기 상황에 손을 맞잡은 두 사람은 밭의 흙을 유심히 살펴보며 연리리를 뒤덮은 물질의 원인을 추적한다. 손에 흙을 쥔 채 놀란 성태훈의 모습이 이어진다.여기에 임주형은 아내 남혜선(남권아 분)으로부터 듣게 된 예상치 못한 부탁에 당황하며 어리둥절해한다. 과연 남혜선이 임주형에게 전한 내용은 무엇이었을지 기대감을 고조시킨다.KBS 2TV 미니시리즈 '심우면 연리리' 10회는 28일 밤 9시 50분 방송된다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr