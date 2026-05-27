이준호 / 사진=텐아시아 DB

이준호 / 사진제공=신라면세점

가수 겸 배우 이준호가 신라면세점 공식 홍보모델로 선정됐다.이준호의 소속사 오쓰리콜렉티브(O3 Collective)는 지난 21일 신라면세점과 업무협약을 체결하고 이준호가 신라면세점 공식 홍보모델로 선정됐다고 전했다.이준호는 지난해 tvN '태풍상사'와 넷플릭스 시리즈 '캐셔로'를 연속 흥행시킨 바 있다. 신라면세점 신규 모델로 선정된 이준호는 선정 기념 SNS 이벤트를 시작으로 다양한 온·오프라인 마케팅 활동과 콘텐츠를 통해 글로벌 고객들과 소통에 나설 예정이다. 이준호가 신라면세점과 만나 어떤 시너지를 보여줄지 시선이 쏠리고 있다.한편 이준호는 활발한 활동을 이어가며 팬들을 만날 계획이다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr