윤후, ♥최유빈과 데이트갔나…한강서 남친짤 대방출
가수 윤민수의 아들 윤후가 한강 나들이에 나섰다.

최근 윤후는 따뜻해진 날씨에 맞춰 한강으로 피크닉을 떠난 모습. 성인이 되고나서 늠름해진 비주얼을 자랑했다.
윤후, ♥최유빈과 데이트갔나…한강서 남친짤 대방출
윤후, ♥최유빈과 데이트갔나…한강서 남친짤 대방출
한편 윤후는 2013년 MBC 예능 프로그램 ‘아빠! 어디가?’에 출연했다. 지난 4월 종영한 tvN STORY·E채널 예능 ‘내 새끼의 연애2’에서 최유빈과 최종 커플이 돼 공개 연애 중이다.

류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr

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