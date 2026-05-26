김수현 명예훼손 혐의를 받는 김세의 가로세로연구소 대표가 구속 갈림길에 섰다./사진=텐아시아DB

고(故) 김새론 관련 허위 사실 유포 및 배우 김수현 명예훼손 혐의를 받는 김세의 가로세로연구소 대표가 구속 갈림길에 섰다. 김 대표는 26일 구속영장실질심사를 받기 위해 법원에 출석해 혐의를 전면 부인하며 경찰 수사 결과에도 반박한 것으로 전해졌다.26일 오전 구속영장실질심사를 받기 위해 법원에 출석한 김세의 가로세로연구소 대표는 "검찰의 억지 구속영장 청구"라며 혐의를 전면 부인했다.김 대표는 고(故) 김새론과 관련한 허위 사실 유포 및 배우 김수현 명예훼손 혐의에 대해서도 부인 입장을 내놨다. 방송에서 공개한 고인의 음성 파일이 AI로 조작됐다는 경찰 수사 결과와 관련해 "국립과학수사연구원이 '이거는 AI 조작으로 판정이 불가하다'라고 했다"며 "대한민국 경찰은 국과수를 부정하고 김수현 측이 의뢰한 민간업체를 믿겠다는 거냐"라고 주장한 것으로 파악됐다.다만 해당 음성 파일을 전달한 제보자 검증 여부 등 구체적인 질문에는 명확한 답변을 하지 않은 것으로 알려졌다. 또 김 대표는 구속영장 내용이 허위라고 주장하며 경찰과 검찰을 법왜곡죄 등 혐의로 고소하겠다는 입장도 밝힌 것으로 전해졌다.김 대표의 구속 여부는 이르면 이날 오후 결정될 전망이다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr