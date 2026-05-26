남규리가 공식 행사에서 포즈를 취하고 있다. / 사진=텐아시아 DB

지난 25일 방송된 tvN STORY '남겨서 뭐하게'에는 남규리가 출연했다. / 사진='남겨서 뭐하게' 영상 캡처

그룹 씨야의 멤버 남규리가 아버지의 투병 사실을 밝혔다.지난 25일 방송된 tvN STORY '남겨서 뭐하게'에는 15년 만에 완전체로 돌아온 씨야가 출연했다. 이들은 활동 시절부터 해체 비화까지 그간 숨겨둔 진솔한 이야기들을 털어놨다.그룹 활동에 대한 이야기를 이어가던 중, 남규리는 자신의 아버지가 20년 넘게 투병 중임을 고백했다. 그는 "복권에 당첨된다면 무엇을 하고 싶냐"는 이영자의 질문에 "아버지가 오랫동안 아프시다. 아버지를 편안하게 해드리고 싶다"고 답했다.이어 "집에 아픈 분이 있으면 가족들이 많이 힘들다. 내가 지금보다 조금 더 편안하게 해드릴 수 있으면 좋겠다는 생각을 늘 한다"고 덧붙였다. 그는 "갑작스럽게 응급실을 가게 되는 상황도 많은데, 오래 살아줘서 너무 감사하다"며 눈물을 흘리기도 했다.자신의 어려웠던 유년 시절도 고백했다. 그는 "생활보호 대상자로 어렵게 컸다"며 "언젠가는 나처럼 어렵게 크는 친구들을 돕는 일을 꼭 해보고 싶다"고 말해 감동을 자아냈다. 이에 이영자는 "씨야의 노래가 어려운 사람들에게 많은 위로를 전달해 왔다"며 위로했다.박주원 텐아시아 기자 pjw00@tenasia.co.kr