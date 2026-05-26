코미디언 김준호가 포즈를 취하고 있다. / 사진=텐아시아DB

'동상이몽2'에 김준호가 출연한다. / 사진제공=SBS

개그맨 김준호가 김지민을 위해 1억짜리 이벤트를 준비했다고 밝혀 모두를 놀라게 한다.26일 방송되는 SBS '동상이몽 시즌2 – 너는 내 운명'(이하 '동상이몽2')에는 박군, 한영 부부의 일상이 공개된다. 이날 김준호는 스페셜 MC로 출격해 재치 있는 입담을 선보인다.방송에서 김준호는 김지민과의 달달한 신혼 일상을 공개한다. 평소 센스 있는 선물로 김지민의 마음을 사로잡은 김준호는 "결혼 1주년을 위해 무려 1억짜리 이벤트를 준비 중이다"라고 밝혀 스튜디오를 초토화시킨다. 과연 김준호가 준비한 초특급 이벤트의 정체는 무엇일지 관심이 쏠린다.한편 김준호와 김지민은 2020년 4월 열애를 인정하고 지난해 7월 부부의 연을 맺었다. 김준호는 2006년 연극배우 출신의 김은영과 결혼했지만 오랜 별거 끝에 2018년 1월 파경을 맞았다.'동상이몽2'는 이날 오후 10시 40분에 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr