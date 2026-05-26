그룹 FT아일랜드 멤버 이홍기와 이재진이 가운데 손가락을 치켜 올리고 있다. / 사진=이홍기 SNS

그룹 FT아일랜드 멤버들이 강렬했던 축제 후기를 전했다.이홍기는 지난 25일 자신의 인스타그램에 "말도 못 하게 하고... 노래만 시키고..."라는 문구와 함께 여러 장의 사진을 게재했다.공개된 사진들 속에는 이홍기가 페스티벌 전 무대에 오를 준비를 마친 모습. 특히 이홍기는 이재진과 함께 가운뎃손가락을 올리는 포즈를 취해 눈길을 끌었다.이홍기는 "우리 6월 6~7일 콘서트 있단 말이다..."라며 공연 중 멘트 대신 노래의 비중이 더 컸음을 간접적으로 알렸다.한편 이홍기가 속해 있는 FT아일랜드는 오는 6월 6일과 7일 서울 여의도에 위치한 KBS 아레나에서 팬들과 만난다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr