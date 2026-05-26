18일 입대한 배우 이재욱 / 사진=텐아시아DB

배우 이재욱이 '닥터 섬보이' 제작발표회에서 영상으로 깜짝 등장했다. / 사진=정세윤 기자

현재 군 복무 중인 배우 이재욱이 '닥터 섬보이' 제작발표회에서 영상을 통해 다양한 이야기를 들려줬다.26일 서울 구로구 디큐브시티 더세인트에서 ENA 월화드라마 '닥터 섬보이' 제작발표회가 열렸다. 현장에는 배우 신예은, 홍민기, 이수경, 김윤우, 이명우 감독이 함께했다.'닥터 섬보이'는 모두가 기피하는 악명 높은 섬 편동도에 입도한 공중보건의사 도지의와 비밀 많은 간호사 육하리가 그리는 메디컬 휴먼 로맨스다. 카카오페이지 웹툰 '존버닥터'를 원작으로 한다.이재욱은 기피섬 편동도로 발령받은 불운의 공중보건의사 도지의 역을 맡았다. 지난 18일 입대한 이재욱은 이날 영상을 통해 작품에 대한 이야기를 들려줬다. 그는 "감독님과 꼭 같이 작품을 해보고 싶었다. 굉장히 섬세하신 분이고 감정적으로도 배울 게 많은 감독님이라고 생각해서 함께하게 됐다"라며 작품을 선택한 이유를 밝혔다.이어 그는 "편동 지소 안에서 일어나는 여러 에피소드들이 정말 재밌다. 대사가 반 이상 애드리브인 경우도 있었고 배를 잡고 웃었던 씬들도 많다. 주변 인물들의 관계도 흥미로우니 집중해서 봐주셨으면 좋겠다"고 당부했다.'닥터 섬보이'는 다음 달 1일 오후 10시 첫 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr