신민아가 스릴러 영화 '눈동자'에서 서진, 서인 역을 맡았다. / 사진=텐아시아DB

배우 신민아가 영화 '눈동자'로 스릴러 장르에 도전한 소감을 밝혔다.26일 서울 용산구 한강대로 CGV용산아이파크몰에서 영화 '눈동자(감독 염지호)'의 제작보고회가 열렸다. 염지호 감독과 배우 신민아, 김남희, 이승룡, 김영아가 참석했다.'눈동자'는 점차 시력을 잃어가는 주인공 서진(신민아 분)이 쌍둥이 동생 서인의 석연치 않은 죽음을 직접 파헤치면서 벌어지는 일을 담은 영화다.신민아는 쌍둥이 자매 서진, 서인 역을 맡아 연기했다. 그는 작품을 선택한 이유로 "시나리오를 읽고 다양한 감정을 느끼는 스릴러 작품이 될 것 같다는 생각이 들었다"고 언급했다. 그러면서 "동생의 죽음을 파헤치는 와중에 시력을 잃어가는 것에 대한 공포와 누군가에게 쫓기는 공포가 흥미롭게 느껴졌다"고 덧붙였다.영화 촬영 당시를 떠올린 신민아는 "새로운 경험을 했다"고 소감을 전했다. 그는 "서진이 시력을 잃어가면서 붕대로 눈을 가리고 있는 장면이 있는데 안 보여서 답답하고 힘들기도 했다"며 "누군가에게 위협을 받고 무언가를 찾아야 하는 압박감이 있는 인물이라 놀라거나 도망가는 씬이 많아서 육체적으로 힘들었다"고 털어놨다. 그러면서도 "앞으로 스릴러 장르 더 참여하고 싶다"고 말해 남다른 각오를 내비쳤다.'눈동자'는 오는 6월 24일 개봉 예정이다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr