배우 이수경이 '닥터 섬보이' 제작발표회에 참석했다. / 사진제공=KT스튜디오지니

배우 이수경이 '닥터 섬보이' 제작발표회에 참석했다. / 사진제공=KT스튜디오지니

지난해 2월 넷플릭스 시리즈 '폭싹 속았수다'에서 부현숙 역을 맡아 활약했던 배우 이수경이 '닥터 섬보이'로 안방극장을 찾는다.26일 서울 구로구 디큐브시티 더세인트에서 ENA 월화드라마 '닥터 섬보이' 제작발표회가 열렸다. 현장에는 배우 신예은, 홍민기, 이수경, 김윤우, 이명우 감독이 함께했다. 현재 군복무 중인 배우 이재욱은 행사에 참석하지 못했다.'닥터 섬보이'는 모두가 기피하는 악명 높은 섬 편동도에 입도한 공중보건의사 도지의(이재욱 분)와 비밀 많은 간호사 육하리가 그리는 메디컬 휴먼 로맨스다. 카카오페이지 웹툰 '존버닥터'를 원작으로 한다.이수경은 도시에 대한 질투를 숨긴 편동도 토박이 간호사 엄정선 역을 맡았다. 이수경은 "엄정선은 유일하게 사투리를 쓰는 섬 안의 인물이다. 새로운 인물에게 굉장히 까칠한 간호사인데, 사람들을 만나면서 점점 변화하는 모습이 그려진다"라며 말문을 열었다.이어 그는 "엄정선은 밤 같은 매력을 가졌다. 겉은 굉장히 까칠한데 안은 부드럽고 실한 열매가 들어있는 캐릭터다. 1화부터 쭉 보시면 엄정선의 매력을 확인하실 수 있을 것"이라며 웃어 보였다. 그러면서 "인물들의 관계성과 티키타카를 기대해 달라. 나도 너무 기다려지는 작품이다. 많이 시청해 주시고 사랑해 주셨으면 좋겠다"고 덧붙였다.'닥터 섬보이'는 다음 달 1일 오후 10시 첫 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr