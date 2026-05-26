김성철

김성철

배우 김성철이 ‘데스노트’ 마지막 공연 소감을 공개했다.26일 소속사 스토리제이컴퍼니 측은 뮤지컬 ‘데스노트’에서 천재 고등학생 야가미 라이토에 맞서는 베일에 싸인 세계적인 명탐정 ‘엘(L)’역을 맡은 김성철의 종연 소감을 공개했다.김성철은 “안녕하세요. ’데스노트’에서 3년 만에 엘(L)로 인사드린 김성철입니다. 꽤나 긴 시간을 ‘데스노트’와 함께했는데요. 막공을 앞두니 처음 ‘데스노트’를 준비하던 때가 생각이 났습니다. 이 무대가 어떻게 채워질지, 어떻게 그려질지 막연하게 상상만 했던 때가 얼마 전인 거 같은데 어느덧 세 번째 데스노트와의 마지막을 앞두고 있습니다. ‘데스노트’는 매번 공연할 때마다 제 심장과 저를 미친 듯이 뛰게 만드는 공연이었습니다”라며 작품에 대한 각별한 애정을 보였다.이어 그는 “엘(L)과 함께 했던 모든 순간이 행복했고 즐거웠습니다. 오랫동안 함께 이 무대를 지켜주신 ‘데스노트’ 팀 정말 사랑하고 감사합니다”라고 작품을 위해 애쓴 모든 이들에게 공을 돌리가 하면 “공연을 같이 만들어 주시고 끝없는 박수와 환호를 보내주신 관객분들이 없었다면 이 공연은 완벽하지 않았을 것”이라고 덧붙였다.김성철은 원작과 높은 싱크로율의 비주얼과 함께 엘(L)의 예민하고 집요한 면모를 절제된 디테일로 극에 긴장감을 끌어올렸다. 또한 한층 더 풍부해진 성량과 탄탄해진 발성으로 연기뿐만 아니라 노래에서도 뛰어난 기량을 선보였다.한편 김성철은 디즈니+의 오리지널 시리즈 ‘골드랜드’로 매주 시청자들과 만나고 있으며 KBS2 새드라마 ‘슬리핑닥터’를 촬영 중이다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr