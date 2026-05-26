'김부장' 소지섭이 평범한 직장인 뒤에 숨겨진 비밀을 지닌 '소시민 아빠'로 돌아온다./사지넺공=SBS

'김부장' 소지섭이 평범한 직장인 뒤에 숨겨진 비밀을 지닌 '소시민 아빠'로 돌아온다./사지넺공=SBS

'김부장' 소지섭이 평범한 직장인 뒤에 숨겨진 비밀을 지닌 '소시민 아빠'로 돌아온다./사지넺공=SBS

'김부장' 소지섭이 평범한 직장인 뒤에 숨겨진 비밀을 지닌 '소시민 아빠'로 돌아온다. 앞서 소지섭은 2020년 17살 연하 조은정과 결혼했다.다음 달 26일 첫 방송 되는 SBS 새 금토 드라마 '김부장'(극본 남대중, 연출 이승영·이소은)은 세상에서 가장 평범한 아빠가 하나뿐인 딸을 되찾기 위해 세상에서 가장 위험한 남자가 되어 싸우는 복수 액션 드라마다.동명의 네이버 웹툰을 원작으로 한 작품으로, 영화 '30일', '위대한 소원', '퍼스트 라이드' 등을 선보인 남대중 작가와 드라마 '원더풀 월드', '트레이서', '보이스2'를 연출한 이승영 감독, 이소은 감독이 의기투합했다.스틸에는 퇴근길 불량배에게 멱살을 잡힌 김부장(소지섭)의 모습이 담겼다. 커다란 뿔테 안경과 평범한 양복 차림으로 등장한 그는 최대한 몸을 낮춘 채 상황을 피하려 하지만 결국 위협을 당한다.겉으로는 평범한 중소저축은행 직원처럼 보이지만, 사실 김부장은 코드네임 66의 남북파 공작원이자 일급 수배 블랙리스트 1위 인물이다. 나약한 척 행동하는 이유 역시 자신의 정체를 숨기기 위해서다.소지섭은 자신이 연기한 김부장에 대해 "딸을 너무 아끼는 '딸 바보'이자 비밀에 둘러싸인 미스터리한 인물"이라고 소개했다. 이어 "평소에는 친근한 아버지처럼 보이지만, 그 이면에는 누구도 쉽게 다가설 수 없는 비밀과 과거를 숨기고 있다"며 "점점 밝혀지는 김부장의 서사를 따라와 주시면 좋겠다"고 전했다.'김부장'은 6월 26일 첫 방송 된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr