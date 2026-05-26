배우 전지현이 '군체' 언론시사회에 참석했다. / 사진제공=쇼박스

영화 '군체'를 선보인 연상호 감독. / 사진제공=쇼박스

연상호 감독이 신작 '군체'의 여성 원톱 주연으로 전지현을 단번에 캐스팅한 비하인드를 밝히며, 현장에서 지켜본 그의 독보적인 아우라와 프로 정신에 대해 극찬을 아끼지 않았다.26일 서울 삼청동의 한 카페에서 영화 '군체'를 연출한 연상호 감독을 만났다. '군체'는 정체불명의 집단 감염 사태가 발생한 초고층 빌딩에서 생존자들이 좀비 집단에 맞서 사투하는 이야기다.주인공을 맡은 전지현에 대해 연 감독은 "장르 영화에서 여성 원톱을 생각했을 때, 전지현을 생각하지 않을 수 없었다"며 깊은 믿음을 표했다.그런 전지현을 섭외하기 위해서 '반도'를 함께한 배우 강동원의 힘을 빌렸다. 연 감독은 "전지현에게 연락을 해야하는데 본 적이 없었다. 마침 '북극성'을 함께 찍고 있던 강동원에게 문자했더니 전지현이 옆에 있다더라. 티 안 나게 잘 이야기해달라고 했다"고 전했다. 이외에 해당 작품의 스태프들 중에도 연상호와 연이 있는 이들이 있었던 터. 연 감독은 "촬영 내내 주변에서 왜 자꾸 저런 얘기를 하나 했을 것"이라며 웃었다.대본을 받은 전지현의 반응은 어땠을까. 연 감독은 "관객을 안내하는 역할인 거 같다더라. 이 이야기를 좋아해준 거 같다"며 "거의 단번에 (출연을) 결정해줬다. 대본 주고 빠르게 미팅했고, 미팅 자리에서 결정했다"고 전했다.연 감독은 전지현에 대해 "완전히 프로 연기자"라며 극찬했다. 이어 "열려 있는 사람이더라. 구교환과 연기를 주고받는 과정에서도 독창적인 연기를 하는 구교환을 받아들이기 어려울 수 있는데, 전혀 그런 거 없이 열린 태도로 연기해줬다"고 말했다. 또한 "의외로 굉장히 수더분하다"며 "액션 연기를 할 때도 힘든 부분이 있을 수 있는데, 본인이 웬만하면 하려고 했다"고 칭찬했다.유독 전지현을 예쁘게 찍었다는 오해(?)를 받고 있는 연 감독. '전지현 특혜 의혹'에 대해 연 감독은 "극 중에서 권세정(전지현 분)이 그렇게 똥밭에 뒹굴진 않는다. 그런데 다른 배우들도 보면 얼굴이 깨끗하다. 심지어 (구)교환이도 얼굴이 깨끗하다. 전지현도 같은 수준의 분장을 했다"고 설명했다. 그러면서 "우리가 차별한 게 있나 싶어서 살펴봤는데, 다른 사람도 다 깨끗하더라. 그 와중에 전지현만 유독 더 보인 거다. 생긴 걸 그렇게 타고난 걸 어쩌겠나"라고 너스레를 떨며 웃음을 터트렸다.후반부 클라이맥스에서는 전지현이 하얀 반팔티와 청바지를 입고 등장한다. 연 감독은 "주인공이, 게다가 마지막 장면에 이렇게 없어 보이게 입어도 될까 생각했는데, 찍어 보니 '전지현이라 아무거나 입어도 되는구나' 싶더라. 전혀 그런 게 없었다. 사람이 중요하더라"며 폭소케 했다.'군체'는 지난 21일 개봉했으며, 개봉 5일 만에 200만 관객을 넘어섰다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr