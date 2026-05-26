연상호 감독이 신작 '군체'의 여성 원톱 주연으로 전지현을 단번에 캐스팅한 비하인드를 밝히며, 현장에서 지켜본 그의 독보적인 아우라와 프로 정신에 대해 극찬을 아끼지 않았다.
26일 서울 삼청동의 한 카페에서 영화 '군체'를 연출한 연상호 감독을 만났다. '군체'는 정체불명의 집단 감염 사태가 발생한 초고층 빌딩에서 생존자들이 좀비 집단에 맞서 사투하는 이야기다.
주인공을 맡은 전지현에 대해 연 감독은 "장르 영화에서 여성 원톱을 생각했을 때, 전지현을 생각하지 않을 수 없었다"며 깊은 믿음을 표했다.
그런 전지현을 섭외하기 위해서 '반도'를 함께한 배우 강동원의 힘을 빌렸다. 연 감독은 "전지현에게 연락을 해야하는데 본 적이 없었다. 마침 '북극성'을 함께 찍고 있던 강동원에게 문자했더니 전지현이 옆에 있다더라. 티 안 나게 잘 이야기해달라고 했다"고 전했다. 이외에 해당 작품의 스태프들 중에도 연상호와 연이 있는 이들이 있었던 터. 연 감독은 "촬영 내내 주변에서 왜 자꾸 저런 얘기를 하나 했을 것"이라며 웃었다. 대본을 받은 전지현의 반응은 어땠을까. 연 감독은 "관객을 안내하는 역할인 거 같다더라. 이 이야기를 좋아해준 거 같다"며 "거의 단번에 (출연을) 결정해줬다. 대본 주고 빠르게 미팅했고, 미팅 자리에서 결정했다"고 전했다.
연 감독은 전지현에 대해 "완전히 프로 연기자"라며 극찬했다. 이어 "열려 있는 사람이더라. 구교환과 연기를 주고받는 과정에서도 독창적인 연기를 하는 구교환을 받아들이기 어려울 수 있는데, 전혀 그런 거 없이 열린 태도로 연기해줬다"고 말했다. 또한 "의외로 굉장히 수더분하다"며 "액션 연기를 할 때도 힘든 부분이 있을 수 있는데, 본인이 웬만하면 하려고 했다"고 칭찬했다.
유독 전지현을 예쁘게 찍었다는 오해(?)를 받고 있는 연 감독. '전지현 특혜 의혹'에 대해 연 감독은 "극 중에서 권세정(전지현 분)이 그렇게 똥밭에 뒹굴진 않는다. 그런데 다른 배우들도 보면 얼굴이 깨끗하다. 심지어 (구)교환이도 얼굴이 깨끗하다. 전지현도 같은 수준의 분장을 했다"고 설명했다. 그러면서 "우리가 차별한 게 있나 싶어서 살펴봤는데, 다른 사람도 다 깨끗하더라. 그 와중에 전지현만 유독 더 보인 거다. 생긴 걸 그렇게 타고난 걸 어쩌겠나"라고 너스레를 떨며 웃음을 터트렸다.
후반부 클라이맥스에서는 전지현이 하얀 반팔티와 청바지를 입고 등장한다. 연 감독은 "주인공이, 게다가 마지막 장면에 이렇게 없어 보이게 입어도 될까 생각했는데, 찍어 보니 '전지현이라 아무거나 입어도 되는구나' 싶더라. 전혀 그런 게 없었다. 사람이 중요하더라"며 폭소케 했다.
'군체'는 지난 21일 개봉했으며, 개봉 5일 만에 200만 관객을 넘어섰다.
김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr
26일 서울 삼청동의 한 카페에서 영화 '군체'를 연출한 연상호 감독을 만났다. '군체'는 정체불명의 집단 감염 사태가 발생한 초고층 빌딩에서 생존자들이 좀비 집단에 맞서 사투하는 이야기다.
주인공을 맡은 전지현에 대해 연 감독은 "장르 영화에서 여성 원톱을 생각했을 때, 전지현을 생각하지 않을 수 없었다"며 깊은 믿음을 표했다.
그런 전지현을 섭외하기 위해서 '반도'를 함께한 배우 강동원의 힘을 빌렸다. 연 감독은 "전지현에게 연락을 해야하는데 본 적이 없었다. 마침 '북극성'을 함께 찍고 있던 강동원에게 문자했더니 전지현이 옆에 있다더라. 티 안 나게 잘 이야기해달라고 했다"고 전했다. 이외에 해당 작품의 스태프들 중에도 연상호와 연이 있는 이들이 있었던 터. 연 감독은 "촬영 내내 주변에서 왜 자꾸 저런 얘기를 하나 했을 것"이라며 웃었다. 대본을 받은 전지현의 반응은 어땠을까. 연 감독은 "관객을 안내하는 역할인 거 같다더라. 이 이야기를 좋아해준 거 같다"며 "거의 단번에 (출연을) 결정해줬다. 대본 주고 빠르게 미팅했고, 미팅 자리에서 결정했다"고 전했다.
연 감독은 전지현에 대해 "완전히 프로 연기자"라며 극찬했다. 이어 "열려 있는 사람이더라. 구교환과 연기를 주고받는 과정에서도 독창적인 연기를 하는 구교환을 받아들이기 어려울 수 있는데, 전혀 그런 거 없이 열린 태도로 연기해줬다"고 말했다. 또한 "의외로 굉장히 수더분하다"며 "액션 연기를 할 때도 힘든 부분이 있을 수 있는데, 본인이 웬만하면 하려고 했다"고 칭찬했다.
유독 전지현을 예쁘게 찍었다는 오해(?)를 받고 있는 연 감독. '전지현 특혜 의혹'에 대해 연 감독은 "극 중에서 권세정(전지현 분)이 그렇게 똥밭에 뒹굴진 않는다. 그런데 다른 배우들도 보면 얼굴이 깨끗하다. 심지어 (구)교환이도 얼굴이 깨끗하다. 전지현도 같은 수준의 분장을 했다"고 설명했다. 그러면서 "우리가 차별한 게 있나 싶어서 살펴봤는데, 다른 사람도 다 깨끗하더라. 그 와중에 전지현만 유독 더 보인 거다. 생긴 걸 그렇게 타고난 걸 어쩌겠나"라고 너스레를 떨며 웃음을 터트렸다.
후반부 클라이맥스에서는 전지현이 하얀 반팔티와 청바지를 입고 등장한다. 연 감독은 "주인공이, 게다가 마지막 장면에 이렇게 없어 보이게 입어도 될까 생각했는데, 찍어 보니 '전지현이라 아무거나 입어도 되는구나' 싶더라. 전혀 그런 게 없었다. 사람이 중요하더라"며 폭소케 했다.
'군체'는 지난 21일 개봉했으며, 개봉 5일 만에 200만 관객을 넘어섰다.
김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr
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