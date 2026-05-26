박지현 / 사진 = 유 퀴즈 온 더 튜브 유튜브 채널

배우 박지현이 넷플릭스 '은중과 상연' 촬영 비하인드와 함께 가슴 아픈 가족사를 고백했다.25일 유튜브 채널 '유 퀴즈 온 더 튜브'에는 '아이돌 역할까지 접수한 배우 박지현! <은중과 상연> 비하인드부터 이제껏 들은 적 없는 가족 이야기까지'라는 제목의 예고편이 게재됐다. 공개된 영상에서 게스트로 출연한 박지현은 '은중과 상연' 촬영 당시를 회상하며 비하인드를 전했다.그는 "제가 맡은 '상연'이라는 많이 아픈 친구"라며 시한부 선고를 받은 캐릭터를 연기하는 과정에 어려움이 많았다고 회상했다. 이어 박지현은 극중 상연을 제대로 연기하기 위해 아버지의 도움을 받았다며 "5년 전 아버지가 암 선고를 받으셨다"고 고백해 눈길을 끌었다.박지현은 "'은중과 상연' 대본을 받았을 때 아버지 상황이 많이 괜찮아지셨다"며 당시 아버지께 '그 정도의 아픔은 어떤 아픔이냐'고 묻기도 했다고 설명했다. 이어 그는 투병 당시 아버지가 "가족이 아니었다면 죽고 싶었다"는 말을 남겼다고 언급하며 눈시울을 붉혔다.한편, 박지현은 오는 6월 3일 영화 '와일드 씽'으로 스크린 복귀를 알렸다. 그는 해당 작품을 통해 배우 강동원, 엄태구, 오정세와 함께 열연을 펼친다.박지현이 출연하는 tvN '유 퀴즈 온 더 블럭'은 오는 27일 오후 8시 45분에 방영된다.이수민 텐아시아 기자 danbilee19@tenasia.co.kr