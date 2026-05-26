JTBC '냉장고를 부탁해'

JTBC '냉장고를 부탁해'

JTBC '냉장고를 부탁해'

배우 신예은이 러블리한 매력을 뽐냈다.신예은은 최근 JTBC '냉장고를 부탁해'에 출연했다.이날 신예은은 명품 브랜드 V사의 크리스피 라이트 울 크롭 재킷을 입었다. 이 재킷은 어깨 패드로 라인을 잡아주며 앞면 지퍼와 똑딱이 단추로 여밈이 편리하다. 더불어 가장 큰 특징은 러블리한 핑크 리본 디테일이다. 가격은 564만원을 호가한다.한편 신예은은 신작 '닥터 섬보이'로 돌아온다. ‘닥터 섬보이’는 모두가 기피하는 악명 높은 섬 ‘편동도’ 에 입도한 공중보건의사 도지의와 비밀 많은 간호사 육하리가 그리는 메디컬 휴먼 로맨스다. ENA 새 월화드라마 ‘닥터 섬보이’는 오는 6월 1일 밤 10시 ENA에서 첫 방송되며 KT 지니 TV와 디즈니 플러스에서도 시청할 수 있다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr