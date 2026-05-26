신민아가 '눈동자'에서 시력을 잃어가는 캐릭터를 연기했다. / 사진=텐아시아DB

신민아가 '눈동자'에서 1인 2역을 소화했다. / 사진제공=바이포엠스튜디오

배우 신민아가 '눈동자'에서 시력을 잃어가는 인물을 연기하며 했던 노력을 언급했다.26일 서울 용산구 한강대로 CGV용산아이파크몰에서 영화 '눈동자(감독 염지호)'의 제작보고회가 열렸다. 염지호 감독과 배우 신민아, 김남희, 이승룡, 김영아가 참석했다. '눈동자'는 점차 시력을 잃어가는 주인공 서진(신민아 분)이 쌍둥이 동생 서인의 석연치 않은 죽음을 직접 파헤치면서 벌어지는 일을 담은 영화다.신민아는 쌍둥이 자매 서진, 서인 역을 맡아 연기했다. 신민아는 점차 시력을 잃어가는 인물을 표현하기 위해 다양한 영상을 참고하며 눈동자 위치를 연구했다. 그는 "눈동자를 다른 곳에 두는 연습을 했다"며 "이러다가 눈이 이 자리에 있는 거 아닐까 싶은 정도였다"고 말했다. 그러면서도 "최선을 다했지만, 개인적인 욕심으로는 더 잘했으면 좋았겠다는 생각이 든다"고 열정을 내비쳤다.김영아는 서진의 신변 보호 형사 미경 역을 맡았다. 김영아는 신민아의 안구 연기에 대해 "인상적이었다"고 표현했다. 그는 "장난으로라도 눈동자를 제 위치에 놓지 않으면 불편한데 긴 촬영 시간 동안 그 상태를 유지하면서 감정표현까지 하는 게 대단하다고 생각했다"고 감탄했다.'눈동자'는 오는 6월 24일 개봉 예정이다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr