사진= 공식 AMA 온라인 플랫폼 X 갈무리

그룹 방탄소년단이 미국 시상식 'AMA'에서 '올해의 아티스트' 상을 받았다.26일(현지시간) 미국 라스베이거스 MGM 그랜드 가든 아레나에서 개최된 '2026 아메리칸 뮤직 어워드'(이하 AMA)에서 방탄소년단은 'Artist of the Year'(아티스트 오브 더 이어, 올해의 아티스트) 부문 수상자로 선정됐다.해당 부문의 수상자로 본인들의 이름이 발표되자 무대에 오른 RM은 "아미(팬덤 명), 우리 또 해냈다. 군 복무로 인한 공백기가 지나고 소중한 상을 받아 영광이다. 이 상은 팬들의 투표로 받는 거라더라. 이 감사함은 13년 동안 우리를 응원해 준 아미에게 돌아간다"라고 소감을 전했다.앞서 방탄소년단은 팝스타 배드 버니(Bad Bunny), 브루노 마스(Bruno Mars), 테일러 스위프트(Taylor Swift), 레이디 가가(Lady Gaga) 등과 함께 해당 부문 후보로 올랐다.한편, 방탄소년단은 이번으로 두 번째 '올해의 아티스트' 상을 받았다. 이들은 5년 전인 2021년 국내 가수 최초로 이 상을 받았다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr