김남희가 '눈동자'에서 형사 도혁 역을 맡았다. / 사진=텐아시아DB

'눈동자' 김남희가 공포 영화를 잘 보지 못한다고 털어놨다.26일 서울 용산구 한강대로 CGV용산아이파크몰에서 영화 '눈동자(감독 염지호)'의 제작보고회가 열렸다. 염지호 감독과 배우 신민아, 김남희, 이승룡, 김영아가 참석했다.'눈동자'는 점차 시력을 잃어가는 주인공 서진(신민아 분)이 쌍둥이 동생 서인의 석연치 않은 죽음을 직접 파헤치면서 벌어지는 일을 담은 영화다.김남희는 서진을 도와 서인의 석연치 않은 죽음을 쫓는 형사 도혁 역을 맡았다. 김남희는 수많은 작품에서 무게감 있는 악역 연기를 소화했지만 정작 공포 장르 영화를 잘 못 본다고 밝혔다. 김남희는 "(영화가) 무서웠다. 예전부터 무서운 장르를 잘 못 본다"고 털어놨다. 그러면서 "촬영할 때는 주변 사람들이 지켜주고 있으니까 볼 수는 있다. 내가 (연기)하는 건 괜찮은데 보는 건 힘들다"라고 말해 웃음을 자아냈다.영화에 관해서는 "사건에 대한 얘기도 많지만 각각의 인물이 마음에 상처와 병이 있다"고 설명했다. 그는 "저마다 영화에서 보이는 모습을 살아가고자 하는 발버둥, 발악으로 봐주시면 좋겠다"고 언급했다.'눈동자'는 오는 6월 24일 개봉 예정이다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr