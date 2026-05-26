김요한이 이주연과 사적 만남을 이어가고 있다고 고백한다. /사진제공=채널A

김요한이 이주연과 사적 만남을 이어가고 있다고 고백한다. /사진제공=채널A

김요한이 ‘썸녀’ 이주연과 촬영 외에도 ‘사적 만남’을 이어가고 있다고 고백한다.오는 28일 오후 10시 방송되는 채널A 예능 ‘신랑수업2’에서는 김요한이 ‘운동센터 CEO’ 이주연과 청계산에서 ‘등산 데이트’를 한다.이날 이주연은 평소 자신이 자주 하는 청계산 등산 코스로 김요한을 이끈다. 그러면서 그는 “지난번 선물해준 꽃을 아직도 머리맡에 두고 있다”고 말한다. 스튜디오에서 지켜 보던 MC들이 궁금해하자 김요한은 “주연 씨가 맛있는 음식을 먹는 걸 좋아해서, 우리 동네의 조개구이 맛집에서 따로 데이트를 했다”라고 고백한다.이어 그는 “그날 주연 씨가 평소 좋아하는 프리지아와 안개꽃이 담긴 화병을 선물했다”며 이주연이 찍어 보내준 ‘꽃 인증샷’을 공개한다.이주연은 “얼마 전 이사할 때도 화병을 직접 챙겨서 택시에 타고 갔다”며 김요한의 꽃 선물을 각별히 챙기고 있음을 알리고, 김요한은 “꽃이 시들 때가 되었으니 새로운 꽃을 다시 보내주겠다”라고 화답한다.청계산에 도착한 두 사람은 ‘산스장’에서 커플 스트레칭 등을 하면서 가볍게 휴식 겸 운동을 한다. 김요한은 “사실 주연 씨의 동네에서도 한 번 더 만나 데이트를 했다. 석촌호수에 있는 운동기구를 같이 애용했다”라고 고백한다. 김요한의 연이은 ‘방과 후 수업’ 고백에 이승철은 “아주 잘했어!”라며 칭찬한다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr