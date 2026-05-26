에이비식스/ 사진=라이머 SNS

라이머 브랜뉴뮤직 대표가 그룹 에이비식스(AB6IX)의 앞날을 응원했다.라이버는 26일 자신의 SNS에 "우리 사랑하는 에이비식스, 에비뉴(팬덤명), 브랜뉴 모두 수고 많았다. 덕분에 나도 새로운 꿈을 꿀 수 있었고 그동안 진심으로 행복했다. 감사하다. 그리고 겁 없이 뜨거웠던 제 젊음한테도 정말 수고했다고 말해주고 싶다. 고생했다"라는 글을 올렸다.함께 공개된 사진에는 라이머와 에이비식스 멤버들의 모습이 담겼다. 라이머는 데뷔 7주년 기념 공연을 준비 중인 에이비식스 멤버들과 사진을 찍었다. 단체는 물론, 개개인과도 사진을 찍으며 추억을 남겼다.에이비식스는 지난 23~24일 양일간 서울 용산구 블루스퀘어 우리WON뱅킹홀에서 데뷔 7주년 기념 콘서트 '식스 투 세븐(6IX TO SEVEN)'을 진행했다. 공연을 마친 이들은 "찬란했던 청춘의 순간에 함께해주신 팬 여러분들께 감사하다"며 "멋지게 에이비식스로 돌아와서 여러분께 받은 사랑에 보답할 날을 기대해달라"고 인사를 건넸다.앞서 소속사 측은 공식입장을 통해 "2019년 5월 22일 데뷔 이후 당사와 함께해 온 에이비식스의 전속 계약이 오는 5월 25일부로 종료된다"고 밝혔다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr