배우 심은경이 데뷔 후 첫 국내 연극 무대를 성공적으로 마치며 호평을 얻고 있다./사진제공=국립극단

배우 심은경이 데뷔 후 첫 국내 연극 무대를 성공적으로 마치며 호평을 얻고 있다./사진제공=국립극단

배우 심은경이 데뷔 후 첫 국내 연극 무대를 성공적으로 마치며 호평을 얻고 있다./사진제공=국립극단

배우 심은경이 데뷔 후 첫 국내 연극 무대를 성공적으로 마치며 호평을 얻고 있다.심은경은 지난 22일 국립극장 해오름극장에서 개막한 국립극단 신작 연극 '반야 아재'(작 안톤 체호프·번역 장한·번안 및 연출 조광화)에서 박이보(바냐)의 조카 서은희(쏘냐) 역으로 무대에 올랐다.이번 작품은 심은경의 캐스팅 소식만으로 전 회차 매진을 기록하며 개막 전부터 화제를 모았다. 공연이 시작된 이후에는 관객들의 뜨거운 반응과 함께 심은경의 무대 연기에 대한 호평이 이어지고 있다.'반야 아재'는 안톤 체호프의 대표 희곡 '바냐 아저씨'를 한국적 정서와 시대 배경에 맞춰 새롭게 번안한 작품이다. 배경을 1930년대 말 경성으로 옮긴 가운데 근대식 정미소를 중심으로 가족의 상실과 무력감, 삶의 아이러니를 그려냈다.심은경은 실패한 짝사랑과 외모 콤플렉스를 안고 살아가면서도 현실을 묵묵히 견디는 서은희를 섬세하게 표현했다. 대사와 눈빛 하나하나에 인물의 복합적인 감정을 담아내며 극의 중심을 이끌었다.공연 후반부 서은희의 독백 장면은 관객들에게 깊은 여운을 남겼다. "저세상에서 돌아보면 되죠. 우리가 얼마나 힘들었고, 아파서, 얼마나 울었는지! 그때야 알 거예요. 우리의 지금이, 참 아름다웠다는 걸요! 그때 환하게 웃으며 말해요. 그렇게 아파도, 우린 도망가지 않았구나. 살아갔구나"심은경은 개막 전 "무대라는 공간에서 관객분들의 숨결을 직접 느끼며 호흡할 수 있게 되어 설레는 동시에 무거운 책임감도 느낀다. 마음 깊이 남을 작은 울림을 전해드리고 싶다"고 소감을 밝힌 바 있다.첫 공연을 마친 뒤에는 "은희의 삶은 지리멸렬하고 숨이 턱 막힐 만큼 벅차다. 어쩌면 도망치고 싶었겠지만, 결국 살아내는 것이 가장 값진 일이라는 걸 깨달았을 것"이라고 캐릭터에 대한 애정을 전했다.이어 "마치 벼랑 끝에 서 있는 것 같지만, 그런데도 삶을 포기하지 않고 작은 한 발을 내디디겠다는 마음으로 연기하고 있다"며 "기라성 같은 선배님들과 무대에 설 수 있어 영광이었고 배우로서도 정말 많은 걸 배웠다"고 덧붙였다. 이번 공연에는 조성하를 비롯해 손숙, 남명렬, 기주봉, 정경순 등 연극계 원로 배우들이 함께 출연해 무게감을 더했다.앞서 심은경은 지난 4월 종영한 tvN 드라마 '대한민국에서 건물주 되는 법'에서 데뷔 후 처음으로 악역에 도전했다. 심은경의 연기 자체는 호평받았지만, 작품은 전개와 연출에 대한 아쉬운 반응 속 최저 시청률 2.0%를 기록하기도 했다. 이후 심은경은 연극 무대를 통해 다시 한번 배우로서의 저력을 입증하고 있다.'반야 아재'는 오는 31일까지 국립극장 해오름극장에서 공연된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr