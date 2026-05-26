박성광의 아내 이솔이가 미소를 짓고 있다. / 사진=이솔이 SNS

사진=이솔이 SNS

영화감독 겸 개그맨 박성광의 아내 이솔이가 안타까운 소식을 알렸다.이솔이는 지난 25일 자신의 인스타그램 스토리에 "심장병이 심해져 폐수종 와서 응급실 가서 물 빼고.."라는 문구와 함께 한 장의 사진을 게재했다.공개된 사진 속에는 이솔이가 키우는 반려견이 소파 위에서 비스듬히 서있는 모습. 이솔이는 "고생하고 온 우리 광복이. 스트레스 안 주려고 미용도 안 시키고 집도 시원하게 해두고 있으니 컨디션 많이 좋아지고 기침도 안하고 기특하다"라며 반려견의 현재 상태가 좋지 않음을 알려 안타까움을 자아냈다.한편 이솔이는 박성광과 2020년 8월 백년가약을 맺었다. 당시 제약회사 10년차였던 이솔이는 과거 SBS '동상이몽 시즌2-너는 내 운명'에 출연해 빼어난 미모로 대중에 눈도장을 찍었었다. 그는 지난해 2세가 없는 이유를 해명하며 여성암 투병 사실을 고백했다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr