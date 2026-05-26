한채아가 시아버지 차범근과의 단란한 일상을 공개했다. / 사진=텐아시아DB

한채아가 SNS에 딸이 찍어준 사진을 공유했다. / 사진=한채아 SNS

배우 한채아가 전 축구 국가대표 감독이자 시아버지인 차범근과의 단란한 일상을 공개했다.지난 25일 한채아는 자신의 SNS에 "차차가 찍어준 아버님과 투샷"이라는 글과 함께 사진 한 장을 공개했다.사진 속에는 나란히 앉아 미소를 짓고 있는 한채아와 차범근의 모습이 담겼다. 해당 사진은 한채아의 딸이 찍었다. 차범근이 손녀가 찍고 있는 카메라를 향해 손 하트를 그리는 모습을 통해 다정한 할아버지의 면모를 나타냈다. 옆에 앉은 한채아도 환하게 웃으며 포즈를 취해 단란한 분위기를 물씬 풍겼다. 여느 가족과 다를 것 없는 편안한 일상이 눈길을 끈다.한채아는 2018년 차범근 전 감독의 아들이자 차두리의 동생인 차세찌와 결혼했다. 슬하에 딸 한 명이 있다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr