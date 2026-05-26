전소미가 행사에 참석해 환하게 미소 짓고 있다. / 사진=텐아시아DB

아이오아이 멤버들이 '만날텐데'에 출연했다. / 사진='만날텐데' 영상 캡처

전소미가 예능 트라우마를 고백했다. 또한 10년 만에 뭉친 아이오아이(I.O.I) 멤버들과 방송하며 속 좁은 사람으로 비쳐지게 된 이유와 속상한 마음을 털어놓았다.지난 25일 성시경의 유튜브 채널에는 '성시경의 만날텐데 l I.O.I 10년 만에 모인 썰 듣고 왔습니다'라는 제목의 영상이 게시됐다.전소미가 "전 오히려 예능 트라우마가 살짝 있다"라고 고백하자, 멤버들은 의아해 했다. 전소미는 "너무 어린 나이였는데, 그때 한창 예능도 많았고, 한 컷을 따 내야만 하고, 회사에 부담도 있고, '잘해야 한다'는 게 엄청 있었다"라며 "어린 나이에 (방송에) 나가서 배우다 보니 이게 얼마나 부담인지도 모르고 커버렸다. 이제 언니들과 같이 예능 여기저기 나가야 하는 거다"라고 이유를 설밝혔다.전소미는 "여기서 해명을 좀 하고 싶다"며 말을 이어갔다. 그는 "감사한 마음, 아이오아이를 같이 하는 즐거운 마음도 있는데, '저희 10년 만에 모였다. 보기 좋다'는 얘기는 언니들이 하고 있어서, '그럼 나는 셀링 포인트, 예능감을 좀 줘야겠다고 예능 파트를 자처해서 혼자 맡았다. 싸웠던 것, 언니들한테 혼났던 것 얘기하고 그랬다"라고 말했다. 이어 "그런데 약간 저만 꽤 오랫동안 10년 동안 뒤끝이 있는 애로 남았더라"라며 "그런 건 아니다"라고 해명했다. '매운맛 토크'를 담당하다 보니 졸지에 속 좁은 사람으로 비쳐지게 된 것. 유연정은 "웃기려고"라며 전소미를 격려했다. 전소미는 "여기가 부담이 없어서 지금 좋다고 느끼고 있었다"라고 털어놓았다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr