배영만 아들이 예비 신부를 소개했다./사진제공=TV조선

배영만 아들이 예비 신부를 소개했다./사진제공=TV조선

개그맨 배영만이 일본 귀족 집안인 예비 며느리를 소개했다.또한, '파혼 위기의 아이콘' 한윤서가 예비신랑과 함께 혼수와 집을 마련하는 리얼한 과정으로 공감을 유발했다.지난 25일 방송된 TV조선 '조선의 사랑꾼'에서는 배영만이 배우 큰아들의 결혼 소식을 들고 코미디언 협회로 찾아왔다. 아빠와 달리 키가 180cm를 훌쩍 넘는 아들 배강민의 외모에 김학래는 "친아들 맞냐"며 시샘했다.배영만은 일본인 예비 며느리에 대해 직업은 약사이며 뛰어난 집안과 자가 주택 등 엄청난 스펙을 털어놨다. 또 "무명 배우 아들을 10년간 지원해 준다 하더라"라며 자랑했다.이후 예비 며느리와 배강민이 협회로 찾아왔다. 예비 며느리는 '밤일'에 좋은 영양제를 준비했고, 배강민은 "예비 신부가 도망갈까 봐 혼인신고를 먼저 하려고 한다"고 말했다. 이어 "(예비 장모님께서) '국제 사기 아니냐' 하셨다. 내 딸을 책임질 수 있을까 걱정하시는 것 같다"고 고백했다. 김학래는 아빠와 딸 같은 예비 며느리와 배영만의 관계에 질투심을 내비쳤다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr