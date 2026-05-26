21기 영철, 제주도까지 가서 웨딩촬영…40대에 하는 결혼

21기 영철이 웨딩촬영을 진행했다.최근 21기 영철은 예비신부와 함께 제주도에서 웨딩화보를 찍었다. 영철의 예비신부는 화려한 비즈드레스를 입었다. 이들은 입을 맞추며 사진을 남겼다.영철은 1984년생으로 H제철 파이프 판매팀 책임 매니저다. 방송 당시 그는 킬리만자로 정상 등반, 세렝게티 국립공원 방문 등 ‘경험주의’에 기반한 라이프 스타일을 어필했으며, 운동, 요리에 능하고 남은 버킷리스트는 ‘연애, 결혼, 자녀’라고 덧붙였다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr