김세정이 행사에 참석해 포토 타임을 가졌다. / 사진=텐아시아DB.

아이오아이 멤버들이 '만날텐데'에 출연했다. / 사진='만날텐데' 영상 캡처

아이오아이(I.O.I ) 멤버들이 세월이 지나 서로를 더 이해하게 되고 관계가 더 돈독해진 모습을 보여줬다.지난 25일 성시경의 유튜브 채널에는 '성시경의 만날텐데 l I.O.I 10년 만에 모인 썰 듣고 왔습니다'라는 제목의 영상이 게시됐다.정채연은 김세정에게 "언니가 우리한테 마음을 많이 열었다. 언니가 예전에는 우리 앞에서 절대 눈물 한 방울도 안 흘렸다"라고 말했다. 김세정은 "난 그것도 몰랐다. 나는 내가 눈물이 많은 걸 안다"라며 자신도 의아해 했다. 유연정도 "막콘 때도 안 울었다"라고 회상했다. 정채연은 "난 '이 언니가 이렇게 밝은데 그 감정을 왜 이렇게 꽉 쥐고 살지'라는 생각을 많이 했다"라고 당시를 떠올렸다.유연정은 정채연에게 "내 기준엔 언니도 활동할 때 벽이 있었던 거 같다"라고 공감했다. 정채연은 "나는 그냥 힘들었다. 버티지 않으면 난 무너질 수 있었다. '내가 여기서 울어버리면 안 돼' 싶었다. 내가 나를 잡았다"고 회상했다.청하는 "우리가 다 예민한 상황임에도 불구하고 그렇게 예민하지 않았다"라고 말했다. 김세정은 청하에게 "나는 언니가 이렇게 정이 많은 사람인지 이번에 처음 알았다"라고 새롭게 알게된 면모에 대해 이야기했다. 청하도 "나 정 많다. 정 빼면 시체"라며 웃음을 자아냈다. 김세정은 "정 많은 사람한테 내가 그렇게 벽을 치고 있었다. 어려웠을 거다. 상처였을 거다. 난 뒤늦게 후회스럽더라"라고 털어놨다. 청하는 "상처 받은 적 있긴 한데 완전 치유됐다"라고 말했다.청하는 김세정이 솔로 활동할 당시 응원차 찾아간 적이 있는데, 김세정이 알아보지 못하고 "죄송한데 누구시냐"고 했다고. 나중에 알아차리고 "고맙다"고 했지만 '어색 타임'이 찾아왔다고. 미안함과 고마움에 김세정도 청하의 활동 때 큰 마음 먹고 찾아갔는데, 또 어색한 시간이 있었다고 한다. 청하는 "그때 뭐 때문에 화가 났는지 기억도 안 나는데 너무 스트레스 받던 상태였다. 세정이가 오니 고맙고 반갑더라. 그 순간 화가 반가움이 부딪쳐서 화가 난 상태에서 고맙다고 한 거다. 그러니까 어색했다"라고 해명해 웃음을 안겼다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr