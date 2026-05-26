신민아와 김남희가 출연한 '눈동자'가 오는 6월 개봉을 앞두고 있다. / 사진=텐아시아DB

신민아는 '눈동자'에서 1인 2역을 소화했다. / 사진제공=바이포엠스튜디오

김남희가 '눈동자'에서 형사 도혁으로 분한다. / 사진제공=바이포엠스튜디오

'눈동자'가 오는 6월 24일 개봉을 앞두고 있다. / 사진제공=바이포엠스튜디오

시선과 집착이라는 주제를 시각적으로 풀어냈다. 정통 스릴러 장르 영화에 매력을 느낀 염지호 감독은 영화 '숨바꼭질' 제작진과 의기투합해 올여름 극장가를 서늘하게 할 스릴러 영화 '눈동자'를 선보인다. 여기에 스릴러 장르에서 신선한 얼굴인 배우 신민아를 비롯해 김남희, 이승룡, 김영아 등 탄탄한 연기력을 갖춘 배우들이 합류해 기대를 모은다.26일 서울 용산구 한강대로 CGV용산아이파크몰에서 영화 '눈동자(감독 염지호)'의 제작보고회가 열렸다. 염지호 감독과 배우 신민아, 김남희, 이승룡, 김영아가 참석했다.'눈동자'는 점차 시력을 잃어가는 주인공 서진(신민아 분)이 쌍둥이 동생 서인의 석연치 않은 죽음을 직접 파헤치면서 벌어지는 이야기를 그린다.염 감독은 영화에서 가장 공들인 장면으로 오프닝 시퀀스를 꼽았다. 사진작가인 서진의 작업실에 빼곡히 걸린 눈 사진을 통해 인물이 느끼는 압박과 공포감을 직관적으로 보여준다. 초반부터 시선과 집착이라는 주제를 시각적으로 풀어내며 작품의 분위기를 각인시킨다.서진과 서인, 1인 2역에 도전한 신민아는 "예전부터 스릴러 장르를 하고 싶었다"며 "기회가 된다면 앞으로 더 도전하고 싶은 장르"라고 말했다. 그는 "'눈동자' 시나리오를 봤을 때 다양한 감정을 느끼는 작품이 될 것 같았다"고 전했다. 그러면서 "동생의 죽음을 파헤치는 와중에 시력을 잃어가는 것에 대한 공포와 누군가에게 쫓기는 공포가 흥미롭게 느껴졌다"고 덧붙였다.신민아는 시력을 잃어가는 인물을 표현하기 위해 다양한 영상을 참고하며 눈동자 위치를 연구했다. 그는 "눈동자를 다른 방향에 두는 연습을 했다"며 "이러다가 눈이 이 자리에 있는 거 아닐까 싶을 정도였다"고 회상했다. 그러면서도 "최선을 다했지만, 개인적인 욕심으로는 더 잘하고 싶었다는 생각이 든다"고 열정을 내비쳤다.서진의 신변 보호 형사 미경 역을 맡은 김영아는 신민아의 안구 연기에 대해 "인상적이었다"고 표현했다. 그는 "장난으로라도 눈동자를 제 위치에 놓지 않으면 불편한데 긴 촬영 시간 동안 그 상태를 유지하면서 감정표현까지 하는 게 대단했다"고 감탄했다.신민아는 영화에서 단 두 장면을 제외하고 대부분 분량에 등장한다. 그만큼 현장에서 촬영 강도도 높았다. 그는 "서진이 시력을 잃어가면서 붕대로 눈을 가리고 있는 장면이 있는데 안 보여서 답답하고 힘들기도 했다"며 "놀라거나 도망가는 씬이 많아서 육체적으로 힘들었다"고 고백했다. 그러면서도 "앞으로 스릴러 장르 더 참여하고 싶다"고 말해 남다른 각오를 내비쳤다.김남희는 서진을 도와 서인의 석연치 않은 죽음을 쫓는 형사 도혁 역을 맡았다. 그의 첫 상업영화 도전이기도 하다. 김남희는 "맡은 역할이 어려워서 염 감독에게 '잘 못 할 것 같으니 연기 잘하는 배우를 쓰는 게 좋을 것 같다'고 말한 적도 있다"고 언급했다. 계속된 고민 끝에 그는 "감독의 판단에 맡기고 유연하게 연기하겠다고 했다"며 "평소에는 자주적으로 판단하는 편이지만 이번만큼은 감독님과 대화를 많이 나누며 감독님이 시키는 대로 했다"고 말했다.김남희는 수많은 작품에서 무게감 있는 악역 연기를 소화했지만 정작 공포 장르 영화를 잘 못 본다고 밝혔다. 김남희는 "(영화가) 무서웠다. 예전부터 무서운 장르를 잘 못 본다"고 털어놨다. 그러면서 "촬영할 때는 주변 사람들이 지켜주고 있으니까 볼 수 있다. 내가 하는 건 괜찮은데 보는 건 힘들다"라고 솔직한 심경을 전했다.이승룡은 서진에게 광기 어린 집착을 보이는 현민 역을 맡았다. 역할을 준비하면서 정신적으로 피폐해졌던 순간도 있었다. 그는 "범죄심리학에 관한 영상을 많이 봤다"며 "준비하다 보니 유튜브 알고리즘이 범죄심리학으로 가득 찼다"고 말해 웃음을 자아냈다.첫 형사 역할에 도전한 김영아는 이미지 변신을 위해 단발을 감행했다. 극 중 서진을 지키는 인물인 만큼 실제 촬영 현장에서도 신민아에게 든든한 선배가 돼줬다. 신민아는 "현장에서 따뜻한 눈빛으로 '너무 힘들지'라고 말씀해 주셔서 힘이 됐다"며 고마움을 전했다. 이에 김영아는 "미경은 서진을 든든하게 지켜주는 인물"이라며 "현실에서도 서진과 같은 역할을 하려고 노력했다"고 설명했다.염지호 감독은 촬영장 분위기에 대해 "빠듯한 스케줄 때문에 따로 친목을 다질 여유가 없었다"면서도 "촬영만 시작하면 각자 캐릭터로서 합이 잘 맞아서 좋았다"고 만족감을 나타냈다. 작품에 대해서는 "사람의 오감 중 하나의 기능이 약해지면 다른 감각이 더욱 예민해진다"며 "서진은 시각이 약해지는 대신 청각이 강해진다. '눈동자'는 시각과 청각 모두 극대화한 작품이다"라고 설명했다.'눈동자'는 오는 6월 24일 개봉을 앞두고 있다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr