'돌싱N모솔' 조지가 180도 달라진 모습을 예고한다. / 사진 제공=MBC에브리원·E채널 '돌싱N모솔'

'돌싱N모솔'은 매주 화요일 오후 10시에 방송한다. / 사진 제공=MBC에브리원·E채널 '돌싱N모솔'

퇴소까지 고민했던 '돌싱N모솔' 조지가 자신감을 되찾고 새로운 러브라인을 예고한다.26일 방송되는 MBC에브리원·E채널 예능 '돌싱N모솔' 7회에서는 조지의 180도 달라진 모습이 그려진다. 앞서 그는 2연속 0표를 받으며 위축된 모습을 보였다. 심지어 퇴소까지 고민했으나 돌싱녀들의 진심 어린 조언을 토대로 조금씩 변화를 시도했다.이날 방송에서 조지는 가정적인 면모를 보여주는가 하면, 다른 모솔남들에게 거침없이 연애 조언을 건네고 호통까지 친다. 또한 "엄마한테 혼나더라도 카드를 긁겠다"며 호기롭게 지갑을 열겠다고 선언한다.스튜디오에서 이를 지켜보던 세 명의 MC는 조지의 변화에 놀라움을 감추지 못한다. 김풍은 "조지가 대체 뭘 한 거냐"며 의아해하고, 넉살은 조지를 향해 "이 정도면 인정이다. 꺼드럭거려도 된다"고 맞장구친다.이어 채정안은 "오늘은 조지를 '킹조지'라고 부르고 싶다"며 감탄했다.'돌싱N모솔'은 매주 화요일 오후 10시 방송된다.박주원 텐아시아 기자 pjw00@tenasia.co.kr