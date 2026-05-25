사진=고준희 유튜브

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배우 고준희가 13년 묵은 짐 정리하다 응급실 간 사연을 털어놨다.25일 유튜브 채널 '고준희 GO'에는 '고준희 이사했습니다. 13년 묵은 짐 턴 고준희 옷방 공개 (+비싼 옷들을 위한 옷걸이 추천)'이라는 제목의 영상이 게재됐다.이날 고준희는 드디어 새집으로 이사했다고 밝혔다. 이사를 하며 극심한 스트레스를 겪었다는 그는 "13년 만의 이사라 일반인이 정리할 할 수 있는 수준이 아니었다. 정리하다가 결국 응급실까지 갔다"고 고백했다.고준희는 "정리수납 전문가 팀이 오기로 한 날, 빨리 뭔가 정리를 해야 할 것 같아서 밤새 버리다가 쓰러졌다"고 당시 상황을 떠올렸다. 결국 정리업체 대표에게 집 키를 건네고, 비밀번호까지 공개했다고.가장 큰 문제는 드레스룸이었다. 기존 집보다 옷방 공간이 줄어들면서 정리 난도가 급격히 올라갔다고. 정리수납 전문가는 "옷방이 줄어드는 바람에 난도가 굉장히 높았다. 처음에는 도망가고 싶다고 말할 정도였다"고 웃었다.무려 7박 8일 동안 이어진 대공사 끝에 드레스룸이 완성됐다. 전문가는 "이렇게 오래 걸린 집은 처음"이라며 혀를 내둘렀다. 고준희 역시 "대표님이 처음에는 3단 행거를 제안했는데 저는 상상도 못 했다"며 "막상 해보니 공간 활용이 완전히 달라졌다"고 감탄했다.정리한 옷들을 자랑하던 고준희는 '우리 결혼했어요' 시절 2AM 진운과 함께 만든 커플 양말을 발견했다. 그는 "진짜 추억이다"라며 13년 전 기억을 떠올렸다.정리 과정에서 고준희는 다양한 옷걸이 실패담도 공개했다. 그는 "옷걸이에 돈을 정말 많이 썼다. 종류만 15개 넘게 사봤다. 예쁘기만 한 제품들은 결국 다 실패했다"면서 옷걸이계 에르메스와 대체 제품을 소개해 눈길을 끌었다.한편 고준희는 최근 유튜브 채널을 통해 자신의 일상과 패션, 뷰티 노하우 등을 활발하게 공유하며 팬들과 소통하고 있다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr